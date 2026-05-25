暑い日は【シャトレーゼ】で乗り越えろ！！「チョコ系アイス」が美味しそう♡

おやつに冷たいものが味わいたくなるこれからの時季に備えて、アイスをストックしておきたい！【シャトレーゼ】では、クールダウンにぴったりな「チョコ系アイス」がそろっています。ひんやり感が良い気分転換にもなって、溜まった疲れを吹き飛ばしてくれそうです。今回はバータイプ & ボールタイプのアイスをご紹介。

甘い香りが楽しめるアイス

まとめ買いのみならず、単品でも買える「チョコバッキー・ザ・ プレミアム アフォガート」。ベースはバニラアイスクリームで、バニラの甘い香りが、ひんやり感と共に心地良く楽しめそうです。バータイプのアイスは、家事の合間にサッと食べられるのも魅力。こちらは季節限定品なので、気になる人はお早めに。

コーヒーパウダー入りのチョコがぎっしり！

「チョコバッキー・ザ・ プレミアム アフォガート」のチョコ部分に注目！ アイスの中にはコーヒーパウダー入りチョコが詰まっており、ちょっと大人な味わいが優雅な気分に浸らせてくれそうです。チョコの食感が楽しめる分、食べ応えも感じられるはず。ストックするなら6本入りがおすすめです。

20個の大容量でパーティーにもぴったり！

チョコ系ながらスッキリとした後味が楽しめそうな「デザートショコラボール チョコミント 20個入」。大容量かつ個包装で、ストックにも向いています。形はコロンとしていて、パクッと食べやすいサイズ感も嬉しいところ。パーティーシーンでシェアするのも良さそうです。

クッキーまで合わせたプチ贅沢感もポイント

「デザートショコラボール チョコミント 20個入」の外側をチェック。ブラッククッキーを混ぜたスイートチョコをコーティングした、プチ贅沢仕立てになっています。同じシリーズでバニラやノワールショコラなども登場しており、食べ比べを楽しむのもおすすめ。チョコミント味は季節限定品なので、食べたい人はぜひお見逃しなく。

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writer：S.Hoshino