残念ぺちゃ髪 → こうすればいいのか！【40・50代】この夏、挑戦したい！「美ショートボブ」

年齢を重ねるにつれてトップのボリュームが落ち、ぺたんこ髪に悩んでいませんか？ そんな大人世代の悩みを解消するには、カットの工夫で自然な丸みを作り出すスタイルがオススメです。今回は「PARC by Unami」の美容師@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、夏に向けて挑戦したい、美しいシルエットのショートボブをご紹介します。

ベージュカラーの丸みショートボブ

ふんわりとした美しいシルエットが目を惹くショートボブです。襟足を内側へ入れてメリハリを出しつつ、サイドの髪を後ろへ流すことで軽やかな動きを表現しています。柔らかく明るいベージュカラーが抜け感を演出しながら、大人可愛い雰囲気を引き寄せてくれそうです。

ハイライトで作る、立体ショートボブ

グレージュをベースに、髪表面へ細めのハイライトを散りばめて、立体感を強調したショートボブです。サイドからの長さを一定に保ちつつ、後頭部だけにふんわりと丸みをつくることで、横から見ても美しいシルエットに。ハイライトは伸びてきた白髪ともなじみ、若々しい印象を長くキープしてくれそうです。

ラフな動きがおしゃれな、グレージュショートボブ

根元をふんわりと立ち上げた、抜け感バツグンのショートボブ。ベースのライン感を残しつつ、襟足はグッと内にまとめることで、トップのラフな動きがより引き立っている印象です。豊かな艶をたくわえたグレージュカラーが、ボリュームの悩みを自然にカバーすると同時に、若々しく洗練された空気感をまとわせてくれるでしょう。

くびれで作る、メリハリショートボブ

トップは毛束をふんわりと重ね、ベースはグッと引き締めたメリハリのあるスタイルです。首元がすっきりと見えるくびれフォルムにより、トップのふんわり感が引き立ち、コンパクトでありながら立体的なシルエットに。まとまりとボリュームを両立しやすそうなので、手軽に若々しいシルエットを手に入れたい人にオススメしたいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。