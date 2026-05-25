「定番人気、甘め、メンズ etc.」【GU】40・50代コーデにちょうどいい「おすすめTシャツ」

夏に向けて欠かせないTシャツは、自分のスタイルに合う一枚を見つけたいところ。そこで注目したいのが【GU（ジーユー）】。シンプルな定番人気から甘めなもの、メンズアイテムまで幅広いデザインが揃っています。今回は、多彩なラインナップのなかから40・50代のデイリーコーデに取り入れやすそうな「おすすめTシャツ」をピックアップ。おしゃれスタッフさんのコーデとともに、その魅力を紹介します。

なめらか素材のベーシックTシャツ

【GU】「コットンスムースクルーネックT」\990（税込）

ベーシックながら美しいフォルムで、カジュアルにもきれいめにも活躍しそうなクルーネックT。なめらかな表面感で、公式サイトによると「やわらかく肌なじみのよい」生地とのことで、見た目だけでなく着心地も考えられています。

スタッフのNatsukiさんによると「GUでは毎年定番人気の一枚」というこちらのTシャツは、絶妙なフォルムでシンプルなコーデもきちんと着こなせそう。ほどよいフィット感で、ワイドボトムスを合わせると絶妙なメリハリコーデが完成します。