【ダイソーのコインケース】が220円でも欲しくなる！ 使い勝手のよさに「便利」「もう一つ欲しい」

荷物をコンパクトにまとめたいときに、財布がもう少し小さければ……。そんなときにおすすめなのが【ダイソー】の「コインケース」。コンパクトな見た目ながら財布としての機能性をしっかり持ち合わせ、さらに財布以外の使い方もできそう。今回は、FTN編集部レポーターのともさんの感想とともに、その使い勝手を紹介していきます。

コンパクトでも機能派なコインケース

【ダイソー】「PVCコインケース付3つ折財布」\220（税込）

今回紹介するのは、透け感のあるPVC素材の3つ折り財布。財布とコインケースがセットになっていて、手のひらに収まるコンパクトなサイズ感が魅力。

3つに折りたたんだ状態でも厚みが出にくく、ミニバッグにも収まりそう。PVC素材ならではの軽やかさもあり、荷物をコンパクトにまとめたい日に重宝しそうです。

3つ折り財布はガバッと開くので、お札やカードをサッと出し入れできそう。コインケースはボールチェーンで連結されており、取り外しも簡単そうです。ともさんも「チェーンをはずせば単体でも使えるので、いろいろな使い方ができて便利」と、使い勝手のよさを感じている様子。