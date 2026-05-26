バレー界騒然の電撃ニュースが海外にも波及「ビックリした！」「傷心だわ」 人気ゆえ…悲喜こもごも
インスタグラムで報告
男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。画像を添えた投稿が12万「いいね！」を超える大反響となり、海外ファンの間でも話題となっている。
宮浦は「いつも応援してくださっているファンの皆様 支えてくださっている関係者の皆様 いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」などと記して、自身と愛犬の画像を公開した。
日曜日の夜に飛び込んだ吉報は、日本ファンの間で瞬く間に広まり「まじで?! うわぁーーー!!!! おめでとうございます」「えー！！！びっくり！！お幸せに」などと祝福が殺到していたが、反響は拡大。海外ファンからは悲喜こもごものコメントが寄せられている。
「あぁぁぁおめでとう！」
「私たちファンの多くが傷心だと思うわ」
「めっちゃ泣いてる おめでとう」
「彼が何ですって？」
「ビックリしたわ！」
「えぇぇぇ」
宮浦はSVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する190センチのオポジット。高い跳躍力とサウスポーから繰り出す強烈なサーブ、スパイクを武器としている。ポーランド、フランスでのプレー経験もあり、日本代表でも活躍。2026年度も登録メンバーに名を連ねており、海外でも高い人気を誇る。
（THE ANSWER編集部）