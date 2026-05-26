インスタグラムで報告

男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。画像を添えた投稿が12万「いいね！」を超える大反響となり、海外ファンの間でも話題となっている。

宮浦は「いつも応援してくださっているファンの皆様 支えてくださっている関係者の皆様 いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」などと記して、自身と愛犬の画像を公開した。

日曜日の夜に飛び込んだ吉報は、日本ファンの間で瞬く間に広まり「まじで?! うわぁーーー!!!! おめでとうございます」「えー！！！びっくり！！お幸せに」などと祝福が殺到していたが、反響は拡大。海外ファンからは悲喜こもごものコメントが寄せられている。

「あぁぁぁおめでとう！」

「私たちファンの多くが傷心だと思うわ」

「めっちゃ泣いてる おめでとう」

「彼が何ですって？」

「ビックリしたわ！」

「えぇぇぇ」

宮浦はSVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する190センチのオポジット。高い跳躍力とサウスポーから繰り出す強烈なサーブ、スパイクを武器としている。ポーランド、フランスでのプレー経験もあり、日本代表でも活躍。2026年度も登録メンバーに名を連ねており、海外でも高い人気を誇る。



（THE ANSWER編集部）