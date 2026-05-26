竹内まりやが、全国アリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』のベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』を7月22日にリリースする。

（関連：【動画あり】『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』トレーラー映像）

2024年にデビュー45周年を迎えて発売された、12枚目のオリジナルアルバム『Precious Days』は30万枚超えを記録。同アルバムを携えた同ツアーは、11年ぶりのアリーナツアーで、8都市14公演で計14万人を動員した。

今回発売が決定した『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』は、一つのツアーからのベストテイクを完全収録した純然たるライブ映像作品。ツアー終了から約1年後という、ファンの熱も冷めやらぬ早いタイミングでの発売となり、竹内まりやにとって初の試みとも言える作品が完成した。今回発表された映像作品には全22曲を収録し、DVDとBlu-rayの2形態での発売となる。

さらに、ツアーの写真をふんだんに使用した豪華104ページのブックレットが付属し、ツアー時のスタッフパスのレプリカシールを含む特製シールセット（5種）も付属されるほか、初回生産分にのみ豪華特典が当たるマジックカードが封入される。特典の詳細は未定だがスペシャルな内容だという。

なお、本日5月26日から特設サイトがオープンし、商品告知のトレーラーも公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）