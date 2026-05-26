竹内まりや、11年ぶりのアリーナツアーが映像化決定！ツアーからベストテイクを完全収録

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竹内まりやが、7月22日にライブ映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』をリリースすることが決定。併せて特設サイトもオープンし、告知トレーラーも公開された。

■竹内まりやにとって初の試みとも言える画期的な映像作品

竹内まりやが2024年にデビュー45周年を迎えてリリースした12枚目のオリジナルアルバム『Precious Days』は、30万枚を超える大ヒットを記録。そのアルバムを引っ提げ、2025年に実施された全国アリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』は11年ぶりに開催されたアリーナツアーということもあり、4月15日のポートメッセなごや 第1展示館公演を皮切りに6月25日のKアリーナ横浜公演まで8都市14公演、合計14万人を動員し、大きな話題をさらった。

そしてこのたび、アリーナツアーからのベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』のリリースが決定。全22曲を収録し、DVDとBlu-rayの2形態での発売となる。

竹内まりやの映像作品と言えば、2020年に発売され、キャリア初の映像作品として話題を呼んだ『souvenir the movie ～MARIYA TAKEUCHI Theater Live～ (Special Edition)』が記憶に新しい。この作品は、竹内まりやのデビュー40周年を記念し2018年11月に限定公開された映画『souvenir the movie ～MARIYA TAKEUCHI Theater Live～』を商品化したものであり、過去3回（2000年、2010年、2014年）のツアーからベストシーンをチョイスしつつも、ドキュメンタリー要素も多く含んだ作品だった。

今回発売が決定した『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』は、ひとつのツアーからのベストテイクを完全収録した純然たるライブ映像作品。何より、ツアー終了から約1年後という、ファンの熱も冷めやらぬ早いタイミングでの発売となり、竹内まりやにとって初の試みとも言える、画期的な作品が完成した。

竹内まりやは夫である山下達郎同様、映像メディアへの露出が極端に少ないアーティストとして知られ、映像自体が貴重であるのは言うまでもないが、ライブの実施回数自体が少なく、チケットが入手困難なことでも知られる。2025年のツアーには約50万人の応募が殺到し、観ることができなかったファンも多かった。今回の発売はそんなファンにとっても朗報と言えるだろう。

本作にはツアーの写真をふんだんに使用した豪華104ページのブックレットが付属し、ツアー時のスタッフパスのレプリカシールを含む特製シールセット（5種）も付属。さらに初回生産分にのみ、豪華特典が当たるマジックカードが封入される。特典の詳細は未定。

メイン：『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』ジャケット写真

■【画像】竹内まりや、アーティスト写真

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』

■関連リンク

特設サイト

mariya-souvenir2025.jp

竹内まりや OFFICIAL SITE

https://www.mariyat.co.jp/