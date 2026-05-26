日向坂46「Kind of love」、週間シングル1位 歴代記録を自己更新【オリコンランキング】
日向坂46の最新シングル「Kind of love」が、26日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週44.9万枚を売り上げ、1位に初登場。2019年4月8日付での1stシングル「キュン」【※1】から、17作連続、通算17作目の1位を獲得した。
【動画】日向坂46「Kind of love」MV
ともに女性アーティスト歴代1位記録を持つ「1stからのシングル連続1位獲得作品数」【※2】と、「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」を17作連続に自己更新した。
【※1】日向坂46は、けやき坂46名義のアルバム『走り出す瞬間』（2018年6月発売）がデビュー作品のため、「キュン」は「デビューシングル」ではなく「1stシングル」となる。
【※2】「1stシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く。
本作は四期生・藤嶌果歩を初の単独センターに起用。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目となる。
ミュージックビデオは情熱的なラテンビートに乗せた激しい妖艶なパフォーマンスが印象的な映像になっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞
【動画】日向坂46「Kind of love」MV
ともに女性アーティスト歴代1位記録を持つ「1stからのシングル連続1位獲得作品数」【※2】と、「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」を17作連続に自己更新した。
【※2】「1stシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く。
本作は四期生・藤嶌果歩を初の単独センターに起用。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目となる。
ミュージックビデオは情熱的なラテンビートに乗せた激しい妖艶なパフォーマンスが印象的な映像になっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞