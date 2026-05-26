【オリコン上半期】文庫TOP10発表、1位は『方舟』 『ZIP!』で「東大生が選んだ今年の一冊」紹介
作家・夕木春央（ゆうき・はるお）氏のミステリー『方舟』が、26日発表の「オリコン上半期文庫ランキング 2026」において、著者自身初となる1位を獲得した。期間内売上は20.7万部。
【上半期ランキング】『方舟』に続くのは…文庫ランキングTOP10、売上部数を発表！
本作は、地下施設に閉じ込められた男女が、極限状態の中で脱出を目指すクローズド・サークル型のミステリー。2022年9月に刊行され、『週刊文春ミステリーベスト10』と『MRC大賞2022』をダブル受賞、2024年8月に文庫化された。
文庫版発売後の2024年8月26日付、9月2日付では2週連続「オリコン週間文庫ランキング」3位にランクイン。昨年12月放送の『ZIP!』（日本テレビ系）で「東大生が選んだ今年の一冊」として紹介され、2025年12月22日付では、前週の34位から再び3位に浮上。その後高順位をキープし、今年2月16日付で8位にランクインしてからは、5月25日付現在まで15週連続でTOP10入りしている。
「週間文庫ランキング」での1位獲得こそないものの、順調にセールスを積み重ね「上半期文庫ランキング」1位に輝いた。
週間ランキング1位獲得の無い作品が上半期1位を獲得するのは、2008年度の海堂尊氏の『チーム・バチスタの栄光 上』以来、史上2作目で令和初となる（※令和は2019年5月13日付よりスタート／週間文庫ランキングは2008年4月7日付よりスタート）。2024年8月からの累積売上部数は49.5万部に達している。
そのほか「オリコン上半期文庫ランキング 2026」では、松下龍之介氏のデビュー作『一次元の挿し木』が期間内売上20.0万部で3位にランクイン。Hey! Say! JUMP・山田涼介主演で7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマでの映像化が決定している。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。
【上半期ランキング】『方舟』に続くのは…文庫ランキングTOP10、売上部数を発表！
本作は、地下施設に閉じ込められた男女が、極限状態の中で脱出を目指すクローズド・サークル型のミステリー。2022年9月に刊行され、『週刊文春ミステリーベスト10』と『MRC大賞2022』をダブル受賞、2024年8月に文庫化された。
「週間文庫ランキング」での1位獲得こそないものの、順調にセールスを積み重ね「上半期文庫ランキング」1位に輝いた。
週間ランキング1位獲得の無い作品が上半期1位を獲得するのは、2008年度の海堂尊氏の『チーム・バチスタの栄光 上』以来、史上2作目で令和初となる（※令和は2019年5月13日付よりスタート／週間文庫ランキングは2008年4月7日付よりスタート）。2024年8月からの累積売上部数は49.5万部に達している。
そのほか「オリコン上半期文庫ランキング 2026」では、松下龍之介氏のデビュー作『一次元の挿し木』が期間内売上20.0万部で3位にランクイン。Hey! Say! JUMP・山田涼介主演で7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマでの映像化が決定している。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。