【オリコン上半期】コミックTOP10発表 『ONE PIECE』最新114巻が首位＆“歴代記録”を自己更新
1997年7月より『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎氏の人気コミック『ONE PIECE 114』が、26日発表の「オリコン上半期コミックランキング 2026」において、1位を獲得した。
【上半期ランキング】『ONE PIECE』に続くのは…コミックランキングTOP10、売上部数を発表！
2009年度より発表開始の「オリコン上半期コミックランキング」において、『ONE PIECE』シリーズは、2023年度以来3年ぶり、通算13作目の上半期1位を獲得。歴代1位の記録を持つ「同一シリーズの上半期コミックランキング通算1位獲得数」を自己更新した。
『ONE PIECE』シリーズの現時点（5月26日時点）でのコミック最新刊となる本作（114巻）は、今年3月4日に発売され、2026年3月16日付から3月30日付まで3週連続「オリコン週間コミックランキング」1位を獲得。
その後も高順位をキープし売上部数を積み重ね、上半期期間内売上は100.6万部。これで既刊の1巻〜最新114巻までのすべてが、累積売上部数100万部超えを達成。「同一シリーズの累積売上部数100万部突破作品数」は通算114作となり、歴代1位記録を自己更新している。
そのほか6位、7位には、（画）岩崎優次氏／（原作）芥見下々氏による『呪術廻戦≡ 1』、『呪術廻戦≡ 2』 がそれぞれランクインした。2024年9月30日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』44号で最終回を迎え、同年12月にコミック最終巻が発売された『呪術廻戦』シリーズのスピンオフ作品で、初の「オリコン上半期コミックランキング」TOP10入りを記録した。
なお、TOP10に同一シリーズ作品が複数ランクインしているのは『呪術廻戦≡』のみとなった。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。
【上半期ランキング】『ONE PIECE』に続くのは…コミックランキングTOP10、売上部数を発表！
2009年度より発表開始の「オリコン上半期コミックランキング」において、『ONE PIECE』シリーズは、2023年度以来3年ぶり、通算13作目の上半期1位を獲得。歴代1位の記録を持つ「同一シリーズの上半期コミックランキング通算1位獲得数」を自己更新した。
その後も高順位をキープし売上部数を積み重ね、上半期期間内売上は100.6万部。これで既刊の1巻〜最新114巻までのすべてが、累積売上部数100万部超えを達成。「同一シリーズの累積売上部数100万部突破作品数」は通算114作となり、歴代1位記録を自己更新している。
そのほか6位、7位には、（画）岩崎優次氏／（原作）芥見下々氏による『呪術廻戦≡ 1』、『呪術廻戦≡ 2』 がそれぞれランクインした。2024年9月30日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』44号で最終回を迎え、同年12月にコミック最終巻が発売された『呪術廻戦』シリーズのスピンオフ作品で、初の「オリコン上半期コミックランキング」TOP10入りを記録した。
なお、TOP10に同一シリーズ作品が複数ランクインしているのは『呪術廻戦≡』のみとなった。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。