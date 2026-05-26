【オリコン上半期】大谷翔平の絵本、ジャンル別「スポーツ関連本」1位 「児童書」でも8位に
米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）が、26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「スポーツ関連本」において、期間内売上8.7万部で1位を獲得。ジャンル別「児童書」でも8位にランクインした。
【画像】微笑ましい絵…『デコピンのとくべつないちにち』表紙
今年2月末の発売直後、2026年3月2日付〜3月16日付のジャンル別「児童書」および「スポーツ関連本」で1位を獲得し、週間BOOKランキング ジャンル別2冠を3週連続で達成。ジャンル別「スポーツ関連本」では、3月2日付〜3月23日付まで4週連続1位、5月25日付現在まで13週連続TOP10入りを記録した。
本作は、ストーリーテラーのマイケル・ブランク氏と大谷が共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する自身の愛犬・デコピンの活躍を、温かい眼差しで描いている。
なお大谷とデコピンは、本作の収益をすべて慈善団体に寄付する予定といい、ポプラ社もその趣旨に賛同し、絵本の売上の一部を動物保護団体へ寄付する。大谷は刊行にあたり「デコピンが特別である理由を、今回物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子どもたちに喜びを与えることを願っています」と公式コメントを寄せている。
なお、ジャンル別「スポーツ関連本」では、TOP10のうち8作品を野球関連作品が占め、TOP3までを独占した。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。
【画像】微笑ましい絵…『デコピンのとくべつないちにち』表紙
今年2月末の発売直後、2026年3月2日付〜3月16日付のジャンル別「児童書」および「スポーツ関連本」で1位を獲得し、週間BOOKランキング ジャンル別2冠を3週連続で達成。ジャンル別「スポーツ関連本」では、3月2日付〜3月23日付まで4週連続1位、5月25日付現在まで13週連続TOP10入りを記録した。
なお大谷とデコピンは、本作の収益をすべて慈善団体に寄付する予定といい、ポプラ社もその趣旨に賛同し、絵本の売上の一部を動物保護団体へ寄付する。大谷は刊行にあたり「デコピンが特別である理由を、今回物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子どもたちに喜びを与えることを願っています」と公式コメントを寄せている。
なお、ジャンル別「スポーツ関連本」では、TOP10のうち8作品を野球関連作品が占め、TOP3までを独占した。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。