【オリコン上半期】INI、「男性写真集」1位「“オトナの色気”が出てきているのではないでしょうか」【コメントあり】
今年デビュー5周年を迎える11人組グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の2nd写真集『INI Viva la vita』が、５月26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「写真集」において、期間内売上7.4万部で、男性写真集1位を獲得。写真集ジャンル全体でも2位にランクインした。
【動画】INIが喜びのメッセージ！“お気に入りショット”の裏話も
2026年3月9日付「オリコン週間BOOKランキング」において、2023年9月11日付『INI ファースト写真集 『Chrono』』以来、2年6ヶ月ぶり自身通算2作目の1位を獲得。1st写真集の週間売上3.9万部を上回り、自己最高週間売上6.6万部を記録した。
本作は「11人のイタリア旅行」をテーマに、4ルックの衣装を着こなす姿をオールイタリアロケで収録した。192ページに及ぶ大ボリュームで構成され、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊となっている。
続く2位には、timelesz・菊池風磨による自身初のソロ写真集『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』が、期間内売上5.1万部でランクイン。3位には、ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの堀夏喜の1st写真集『堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』』が、期間内売上2.8万部でランクイン。本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画の第3弾。自身が長年切望し続けていた写真集で、ロケ地、スタイリング、デザインにいたるまで、こだわりを散りばめた。
■INIより喜びの声（※高塚の「高」ははしごだか、池崎の「崎」はたつさき）
【全員】Log-in to us！INIです。
【木村柾哉】このたび『INI Viva la vita』が、『オリコン上半期“本”ランキング 2026』の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」で男性写真集1位を獲得しました。ありがとうございます！
――「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」において、男性写真集1位を獲得されました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【高塚大夢】まさしく「Viva la vita」（本作のタイトル）じゃないかなと思います。
【池崎理人】ちなみに意味はなんでしたっけ！
【高塚大夢】意味は「素晴らしい人生」ですね。予約の段階から、すごくたくさんの方に注目していただいていると聞いていたので、こうした賞を頂けて本当にうれしく思います。
【全員】ありがとうございます！
――写真集の撮影はイタリアで行われたそうですが、特に印象に残っている思い出やエピソードを教えてください。
【佐野雄大】コモ湖ですね。コモ湖という場所で撮影させていただいたんですが、調べてみるとすごく有名で景色がきれいな場所で、実際に行ってみたら写真で見るよりもめちゃくちゃすごい景色でした。そこでみんなと集合写真を撮れたことも、すごく思い出に残っています。ジブリみたいな雰囲気でしたね。
――1st写真集『Chrono』から2nd写真集『Viva la vita』までの約2年半で、ご自身の内面や表現面にどのような変化を感じていますか？
【西洸人】2nd写真ということもあって、初めての写真集の時よりは気楽に挑めて、ありのままの僕たちの姿が映っているんじゃないかなと思います。
――本作を通して感じた“今のINIだからこそ表現できる魅力”や、改めて感じたグループの強みを教えてください。
【池崎理人】デビュー5年目ということもあって“オトナの色気”が出てきているのではないでしょうか。本作にも、そういったINIがたくさん映っているので、「大人になったな」と感じますね。
――皆さまご自身の“一番お気に入りのカット”を教えてください。あわせて、その写真にまつわるエピソードなどもございましたらぜひお願いいたします。
【後藤威尊】お気に入りのカットは、やっぱりコモ湖！湖で、みんなで食卓を囲んでご飯を食べている写真ですね。その日はすごく雨が降っていて撮影が変わって大変だったんですが、ご飯を食べるタイミングはちょうど晴れて、コモ湖もすごく綺麗に映っていて、それがすごくすてきな思い出になりました。
――本作を手に取ってくださった方々へ、メッセージをお願いいたします。
【許豊凡】MINI（※ファンネーム）の皆さん、そして読者の皆さん、『Viva la vita』をたくさん手に取っていただき、ありがとうございます。ぜひ今作を通して、僕たちと一緒にイタリア旅行をしているような気分になってくれたらうれしいなと思います。INIは結成、そしてデビュー5周年なので、まだまだ皆さんと一緒にたくさんの思い出づくりをしていきたいですし、新しい姿を見せていけたらなと思います。
【木村柾哉】以上！
【全員】INIでした！
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。
【動画】INIが喜びのメッセージ！“お気に入りショット”の裏話も
2026年3月9日付「オリコン週間BOOKランキング」において、2023年9月11日付『INI ファースト写真集 『Chrono』』以来、2年6ヶ月ぶり自身通算2作目の1位を獲得。1st写真集の週間売上3.9万部を上回り、自己最高週間売上6.6万部を記録した。
続く2位には、timelesz・菊池風磨による自身初のソロ写真集『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』が、期間内売上5.1万部でランクイン。3位には、ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの堀夏喜の1st写真集『堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』』が、期間内売上2.8万部でランクイン。本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画の第3弾。自身が長年切望し続けていた写真集で、ロケ地、スタイリング、デザインにいたるまで、こだわりを散りばめた。
■INIより喜びの声（※高塚の「高」ははしごだか、池崎の「崎」はたつさき）
【全員】Log-in to us！INIです。
【木村柾哉】このたび『INI Viva la vita』が、『オリコン上半期“本”ランキング 2026』の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」で男性写真集1位を獲得しました。ありがとうございます！
――「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」において、男性写真集1位を獲得されました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【高塚大夢】まさしく「Viva la vita」（本作のタイトル）じゃないかなと思います。
【池崎理人】ちなみに意味はなんでしたっけ！
【高塚大夢】意味は「素晴らしい人生」ですね。予約の段階から、すごくたくさんの方に注目していただいていると聞いていたので、こうした賞を頂けて本当にうれしく思います。
【全員】ありがとうございます！
――写真集の撮影はイタリアで行われたそうですが、特に印象に残っている思い出やエピソードを教えてください。
【佐野雄大】コモ湖ですね。コモ湖という場所で撮影させていただいたんですが、調べてみるとすごく有名で景色がきれいな場所で、実際に行ってみたら写真で見るよりもめちゃくちゃすごい景色でした。そこでみんなと集合写真を撮れたことも、すごく思い出に残っています。ジブリみたいな雰囲気でしたね。
――1st写真集『Chrono』から2nd写真集『Viva la vita』までの約2年半で、ご自身の内面や表現面にどのような変化を感じていますか？
【西洸人】2nd写真ということもあって、初めての写真集の時よりは気楽に挑めて、ありのままの僕たちの姿が映っているんじゃないかなと思います。
――本作を通して感じた“今のINIだからこそ表現できる魅力”や、改めて感じたグループの強みを教えてください。
【池崎理人】デビュー5年目ということもあって“オトナの色気”が出てきているのではないでしょうか。本作にも、そういったINIがたくさん映っているので、「大人になったな」と感じますね。
――皆さまご自身の“一番お気に入りのカット”を教えてください。あわせて、その写真にまつわるエピソードなどもございましたらぜひお願いいたします。
【後藤威尊】お気に入りのカットは、やっぱりコモ湖！湖で、みんなで食卓を囲んでご飯を食べている写真ですね。その日はすごく雨が降っていて撮影が変わって大変だったんですが、ご飯を食べるタイミングはちょうど晴れて、コモ湖もすごく綺麗に映っていて、それがすごくすてきな思い出になりました。
――本作を手に取ってくださった方々へ、メッセージをお願いいたします。
【許豊凡】MINI（※ファンネーム）の皆さん、そして読者の皆さん、『Viva la vita』をたくさん手に取っていただき、ありがとうございます。ぜひ今作を通して、僕たちと一緒にイタリア旅行をしているような気分になってくれたらうれしいなと思います。INIは結成、そしてデビュー5周年なので、まだまだ皆さんと一緒にたくさんの思い出づくりをしていきたいですし、新しい姿を見せていけたらなと思います。
【木村柾哉】以上！
【全員】INIでした！
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。