【オリコン上半期】timelesz・菊池風磨、「写真集」男性ソロ1位「まだまだ止まる気はない」【コメントあり】
timelesz・菊池風磨による自身初のソロ写真集『Latido』と特典が同梱された『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』が、5月26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「写真集」において、期間内売上5.1万部で男性ソロ写真集1位を獲得。写真集ジャンル全体でも3位にランクインした。
【写真集カット】幸せそう…パンにかぶりつく菊池風磨
本作は発売直後の2026年2月16日付「オリコン週間BOOKランキング」および同日付のジャンル別「写真集」で自身初の1位を獲得した。
菊池の30歳という節目を記念して制作され、スペイン・バスク地方で撮影。一緒に旅をしている気分になれるようなカットに加え、30年の歩みを振り返るロングインタビューや年表も掲載。
「プレミアムBOX【初回限定版】」にはこの写真集のほか、四季をテーマに撮り下ろした“もう1冊のミニ写真集”や、日めくり仕様でも楽しめる「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」、本人直筆メッセージ入りポストカード、本人監修の特別デザインBOXが同梱されている。
そのほか「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「写真集」男性ソロでは、3位に俳優・本田響矢の写真集『本田響矢写真集『ECHOES』』が、期間内売上2.6万部でランクイン。自身の念願の地である米ロサンゼルスでオールロケを敢行し、“旅する本田響矢”をテーマに、隣で一緒に旅をしているかのような自然体の姿が収められている。
5位には、俳優・志尊淳の7年ぶりとなる写真集『志尊淳アニバーサリー写真集「final」通常版』が、期間内売上2.1万部でランクイン。撮影は、自身も出演したNetflixシリーズ『グラスハート』の監督を務めた柿本ケンサク氏が担当し、東京、ソウル、ミラノ、バリの4都市を舞台に約1年をかけて行われた。
■菊池風磨より喜びの声
――「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」において、男性ソロ写真集1位を獲得されました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【菊池風磨】男性ソロ写真集1位、誠にありがとうございます。非常にうれしい限りです。
正直、最初に「写真集出します」と決意した時は、胸の高鳴りとともにさまざまな不安はありました。しかし、こうして1位という最高の結果が出たのは、間違いなく、いつも私を信じて応援してくださっている皆様、そしてご尽力いただいたスタッフの皆様のおかげでございます。
写真集の撮影に向けて、気張らず自然体であり、そして作品の空気感まで、今の私に出せる「一番良い状態」を全部詰め込みました。それをこんなにもたくさんの人に受け取っていただけたという事実が、今の私にとって何よりの自信になっています。
個人としてのこの結果が、timeleszの勢いに少しでも貢献できたらと願っております。
まだまだ止まる気はないので、引き続き私たちから目を離さないでください。
改めて、本当にありがとうございました。
――30歳イヤーを記念して発売されたご自身初の写真集ですが、菊池さんにとってどのような作品になりましたでしょうか。
【菊池風磨】30歳という、人生の大きな節目にこうして初のソロ写真集を出せたこと、そしてそれをたくさんの方々に届けることができたのは、私のキャリアにとっても本当に大きな意味を持つ出来事になりました。
10代20代にがむしゃらに積み上げてきたもの、培ってきたもの、そして30代を迎えた今のリアルな私の姿。そのすべてを、この一冊に閉じ込めることができました。10代や20代前半の私には絶対に表現できなかった、今の年齢だからこそ切り取ってもらえた表情や空気感が、ここにはたくさん詰まっています。
この写真集は、私にとって「これまで」への感謝であり、「これから」をさらに加速していくための大切な作品になりました。もし、まだ手に取ってない方がいらっしゃれば、ぜひ覗いていただけると、とても嬉しいです。
――本作を手に取ってくださった方々へ、メッセージをお願いいたします。
【菊池風磨】手に取ってくださり、本当にありがとうございます。この一冊は、今の私が持っている熱や、これまで歩んできた道のり、そしてこれからの覚悟を、言葉ではなく写真という形で表現したものです。皆さんの毎日の生活の中で、ふとした時に元気を届けられるような、そんな大切な一冊になってくれたら幸せです。
僕を信じてついてきてくれる皆さんがいるからこそ、僕はいつでも新しい挑戦に踏み出すことができます。これからも、皆さんが誇りに思えるような、菊池風磨であり、エンターテインメントを全力で届けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本当に本当に、ありがとうございました。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。
【写真集カット】幸せそう…パンにかぶりつく菊池風磨
本作は発売直後の2026年2月16日付「オリコン週間BOOKランキング」および同日付のジャンル別「写真集」で自身初の1位を獲得した。
「プレミアムBOX【初回限定版】」にはこの写真集のほか、四季をテーマに撮り下ろした“もう1冊のミニ写真集”や、日めくり仕様でも楽しめる「GOOD MORNING FUMA CARD 31DAYS」、本人直筆メッセージ入りポストカード、本人監修の特別デザインBOXが同梱されている。
そのほか「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「写真集」男性ソロでは、3位に俳優・本田響矢の写真集『本田響矢写真集『ECHOES』』が、期間内売上2.6万部でランクイン。自身の念願の地である米ロサンゼルスでオールロケを敢行し、“旅する本田響矢”をテーマに、隣で一緒に旅をしているかのような自然体の姿が収められている。
5位には、俳優・志尊淳の7年ぶりとなる写真集『志尊淳アニバーサリー写真集「final」通常版』が、期間内売上2.1万部でランクイン。撮影は、自身も出演したNetflixシリーズ『グラスハート』の監督を務めた柿本ケンサク氏が担当し、東京、ソウル、ミラノ、バリの4都市を舞台に約1年をかけて行われた。
■菊池風磨より喜びの声
――「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」において、男性ソロ写真集1位を獲得されました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【菊池風磨】男性ソロ写真集1位、誠にありがとうございます。非常にうれしい限りです。
正直、最初に「写真集出します」と決意した時は、胸の高鳴りとともにさまざまな不安はありました。しかし、こうして1位という最高の結果が出たのは、間違いなく、いつも私を信じて応援してくださっている皆様、そしてご尽力いただいたスタッフの皆様のおかげでございます。
写真集の撮影に向けて、気張らず自然体であり、そして作品の空気感まで、今の私に出せる「一番良い状態」を全部詰め込みました。それをこんなにもたくさんの人に受け取っていただけたという事実が、今の私にとって何よりの自信になっています。
個人としてのこの結果が、timeleszの勢いに少しでも貢献できたらと願っております。
まだまだ止まる気はないので、引き続き私たちから目を離さないでください。
改めて、本当にありがとうございました。
――30歳イヤーを記念して発売されたご自身初の写真集ですが、菊池さんにとってどのような作品になりましたでしょうか。
【菊池風磨】30歳という、人生の大きな節目にこうして初のソロ写真集を出せたこと、そしてそれをたくさんの方々に届けることができたのは、私のキャリアにとっても本当に大きな意味を持つ出来事になりました。
10代20代にがむしゃらに積み上げてきたもの、培ってきたもの、そして30代を迎えた今のリアルな私の姿。そのすべてを、この一冊に閉じ込めることができました。10代や20代前半の私には絶対に表現できなかった、今の年齢だからこそ切り取ってもらえた表情や空気感が、ここにはたくさん詰まっています。
この写真集は、私にとって「これまで」への感謝であり、「これから」をさらに加速していくための大切な作品になりました。もし、まだ手に取ってない方がいらっしゃれば、ぜひ覗いていただけると、とても嬉しいです。
――本作を手に取ってくださった方々へ、メッセージをお願いいたします。
【菊池風磨】手に取ってくださり、本当にありがとうございます。この一冊は、今の私が持っている熱や、これまで歩んできた道のり、そしてこれからの覚悟を、言葉ではなく写真という形で表現したものです。皆さんの毎日の生活の中で、ふとした時に元気を届けられるような、そんな大切な一冊になってくれたら幸せです。
僕を信じてついてきてくれる皆さんがいるからこそ、僕はいつでも新しい挑戦に踏み出すことができます。これからも、皆さんが誇りに思えるような、菊池風磨であり、エンターテインメントを全力で届けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本当に本当に、ありがとうございました。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。