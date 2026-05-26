【オリコン上半期】乃木坂46・川崎桜、「写真集」1位「彼女感を体感してもらいたいなと…」【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46の5期生、川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』が、５月26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「写真集」において、期間内売上9.2万部で1位を獲得。同ランキングにおいて、自身初の1位を獲得した。
【動画】川崎桜が喜びのメッセージ！“一番の思い出”は？
発売直後に週間7.7万部を売り上げ、2026年4月27日付「オリコン週間BOOKランキング」および、同ランキング ジャンル別「写真集」で1位を獲得。5月4日付では2週連続となるジャンル別「写真集」1位を獲得するなど、発売から1ヶ月あまりで上半期1位に躍り出た。
本作は、フランスのニースとパリの2都市で撮影。5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦した。私服を含む約30点の衣装を着こなしており、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅も魅力の一冊となっている。
2位にはINIの2nd写真集『INI Viva la vita』、３位に『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』がランクインしたほか、6位にFANTASTICS・堀夏喜、7位に&TEAM、8位に俳優・本田響矢、9位にTHE RAMPAGE・神谷健太、10位に俳優・志尊淳と男性写真集がTOP10に7作ランクイン。2024年度（6作）を超える、上半期史上最多ランクインとなった。
■川崎桜より喜びの声
こんにちは！乃木坂46・川崎桜です。このたび『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』が、「オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」で1位を獲得しました。ありがとうございます！
――「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」において、『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』が1位を獲得されました。改めて受賞の感想をお願いいたします。
【川崎】たくさんの方に『エチュード』（『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』）を受け取っていただけたのかなと思うと、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。
――私服やご自身がデザインに携わったスケート衣装も含め、30点近くの衣装を着こなして、撮影された本作の見どころを改めて教えてください。
【川崎】今回の写真集は、男性ファンの方にも女性ファンの方にも、どちらにも楽しんでいただけるような一冊にしたいと思って作りました。私はお洋服が大好きなので、女性ファンの方には私の好きなファッションを感じていただけたらなと思って、スタイリストさんとたくさんのシチュエーションに沿って、皆さんに真似していただけるようなファッションを心がけました。男性ファンの方には彼女感を体感してもらいたいなと思ったので、カメラとの距離を近めに撮影して、一緒に旅をしているような気持ちを味わっていただけたらなと思います。
――撮影はフランスのニースとパリの2都市で行われたとのことですが、撮影中に印象に残っている場所やエピソードについてお聞かせください。
【川崎】一番思い出に残っていることは、ニースの空港に着いた時にスタッフさんの私物がロストバゲージしてしまって、急きょみんなでスタッフさんの私服を買ったんですけど、その時に私が本誌でも着ている“I LOVE NICE”Tシャツをみんなでおそろいにして着たことが一番の思い出です。
――ご自身が1番好きなカットを教えていただけますでしょうか。
【川崎】一番好きなカットは、この通常版の表紙でも着用している、桜のドレスを着て走っているカットです。これは最終日の朝に撮ったカットなんですけど、自分の中でもすごく自然な笑顔が出てるなと思うカットなので、お気に入りです。
――この春、大学をご卒業され、今後チャレンジしていきたいことや目標などがあれば教えて下さい。
【川崎】今回の写真集で私は表現をすることが改めてすごく好きだなと思ったので、これからはドラマとか映画の演技のお仕事をしてみたいなと思います。
――最後に、作品を手に取られた方々へ向けて、メッセージをお願いいたします。
【川崎】この『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』は私のこだわりがすごく詰まっているので、皆さんもぜひこの写真集を見て楽しんでいただけたらうれしいです。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。
【動画】川崎桜が喜びのメッセージ！“一番の思い出”は？
発売直後に週間7.7万部を売り上げ、2026年4月27日付「オリコン週間BOOKランキング」および、同ランキング ジャンル別「写真集」で1位を獲得。5月4日付では2週連続となるジャンル別「写真集」1位を獲得するなど、発売から1ヶ月あまりで上半期1位に躍り出た。
2位にはINIの2nd写真集『INI Viva la vita』、３位に『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』がランクインしたほか、6位にFANTASTICS・堀夏喜、7位に&TEAM、8位に俳優・本田響矢、9位にTHE RAMPAGE・神谷健太、10位に俳優・志尊淳と男性写真集がTOP10に7作ランクイン。2024年度（6作）を超える、上半期史上最多ランクインとなった。
■川崎桜より喜びの声
こんにちは！乃木坂46・川崎桜です。このたび『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』が、「オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」で1位を獲得しました。ありがとうございます！
――「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」において、『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』が1位を獲得されました。改めて受賞の感想をお願いいたします。
【川崎】たくさんの方に『エチュード』（『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』）を受け取っていただけたのかなと思うと、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。
――私服やご自身がデザインに携わったスケート衣装も含め、30点近くの衣装を着こなして、撮影された本作の見どころを改めて教えてください。
【川崎】今回の写真集は、男性ファンの方にも女性ファンの方にも、どちらにも楽しんでいただけるような一冊にしたいと思って作りました。私はお洋服が大好きなので、女性ファンの方には私の好きなファッションを感じていただけたらなと思って、スタイリストさんとたくさんのシチュエーションに沿って、皆さんに真似していただけるようなファッションを心がけました。男性ファンの方には彼女感を体感してもらいたいなと思ったので、カメラとの距離を近めに撮影して、一緒に旅をしているような気持ちを味わっていただけたらなと思います。
――撮影はフランスのニースとパリの2都市で行われたとのことですが、撮影中に印象に残っている場所やエピソードについてお聞かせください。
【川崎】一番思い出に残っていることは、ニースの空港に着いた時にスタッフさんの私物がロストバゲージしてしまって、急きょみんなでスタッフさんの私服を買ったんですけど、その時に私が本誌でも着ている“I LOVE NICE”Tシャツをみんなでおそろいにして着たことが一番の思い出です。
――ご自身が1番好きなカットを教えていただけますでしょうか。
【川崎】一番好きなカットは、この通常版の表紙でも着用している、桜のドレスを着て走っているカットです。これは最終日の朝に撮ったカットなんですけど、自分の中でもすごく自然な笑顔が出てるなと思うカットなので、お気に入りです。
――この春、大学をご卒業され、今後チャレンジしていきたいことや目標などがあれば教えて下さい。
【川崎】今回の写真集で私は表現をすることが改めてすごく好きだなと思ったので、これからはドラマとか映画の演技のお仕事をしてみたいなと思います。
――最後に、作品を手に取られた方々へ向けて、メッセージをお願いいたします。
【川崎】この『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』は私のこだわりがすごく詰まっているので、皆さんもぜひこの写真集を見て楽しんでいただけたらうれしいです。
＜集計期間＞2025年12月1日付〜2026年5月25日付 実質集計期間：2025年11月17日（月）〜2026年5月17日（日）
＜調査協力店舗総数＞ 全国書店 4092店舗（WEB通販含む） （※2026年5月25日付現在）
■オリコン“本”ランキングとは
書籍を販売している全国の書店およびWEB通販の週間売上をもとに、全国推定売上部数を算出し順位付けしたもの。スタートは2008年4月。
「BOOK」「コミック」「文庫」の主要3部門。「BOOK」は「ビジネス書」「写真集」「文芸書」などのジャンル別、「新書」「ムック」などの形態別も発表。毎週月曜日分から翌日曜日分までの売り上げ部数を「週間ランキング」として集計し毎週発表しているほか、「上半期ランキング」、「年間ランキング」も発表している。