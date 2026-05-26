片岡愛之助＆大橋和也、次回のCM撮影は“宇宙”が舞台？「桃屋ロケット作ってください、社長さん！」
歌舞伎俳優の片岡愛之助、なにわ男子の大橋和也が、29日から放送される桃屋の新CM「味付ザーサイで味キマる〜！篇」、「きざみしょうがで味キマる〜！篇」に出演する。同社は「FOOD IS LOVE」を新コーポレート・メッセージに掲げ、ブランドコミュニケーションを刷新。それに伴い、新CMをテレビ局にて順次オンエア開始、YouTube・TVerなどでも配信を予定している。
【動画】丸メガネのキャラクターにふんした片岡愛之助＆大橋和也
前回に引き続き、愛之助と大橋が“親ビン・子ビン”として登場。食卓で起こりがちな「さっと作ってあげたい」「もう一品ほしい」といったシーンに寄り添いながら、料理のひと手間を楽しく変える商品の魅力をテンポよく描く。
撮影当日は、愛之助、大橋ともに持ち前の明るさそのままに現場入りし、スタジオは一気ににぎやかな雰囲気に。ピンクの衣装にサスペンダーを合わせたキャッチーなスタイリングも相まって、登場から存在感を放つ。
細かな動きやニュアンスの調整にも柔軟に対応しながら、印象的なセリフやリアクションを次々と披露。扉を開けて驚くシーンでは、スタッフと「せーの！」と息を合わせてタイミングを合わせる場面もあり、監督も思わず笑顔を見せる仕上がりになった。
また、きざみしょうがにちなんだ“刻む”振付を軽快に披露する場面も。スピード感のある動きに苦戦しつつもぴったりとそろったパフォーマンスにスタッフからは「さすが長年のコンビ！」といった声が上がった。さらに、食べカットでは思わず「うまっ！」と本音がこぼれるなど、カメラが回っていない場面でも自然と感想が飛び出すほどの和やかな空気感の中、終始笑顔あふれる撮影となった。
撮影後のインタビューでは、「今後、テマヒマをかけて挑戦してみたいこと」について、愛之助は「歌舞伎の海外公演に挑戦してみたい」と語り、さらなる活躍へ意欲。一方、大橋は「宇宙でもコンサートをしてみたい」とスケールの大きな夢を明かし、場を盛り上げた。
そこから会話は思わぬ方向へ広がり、「桃屋のCMも宇宙で撮ろう」といったユーモアあふれるやり取りも展開。息の合った掛け合いに、現場は終始笑いに包まれていた。
■片岡愛之助＆大橋和也インタビュー
――今回のかんたんレシピのメニューで食べてみたい料理はありますか？
愛之助：「ザーサイ冷奴」。絶妙！さっぱりしている中に、ザーサイのしっかりした味が入っていて本当においしいです。食感もいい！
大橋：「鶏肉のザーサイスープ」。スープも飲んでみたいなということで選びました！スープにザーサイの旨みがめっちゃ出てる！ザーサイってこんなにうまいんや…！
愛之助：「しょうがぶっかけうどん」。うどんに絡みつくしょうが！きざみしょうがってところがミソですよね。しょうががはじけています！（笑）
大橋：「豚の生姜焼き」。噛むごとにしょうがの風味がバーンってガツンってきて！多分後付けでやっているってことですよね？最後にさっとあえるだけだからこそ、しょうがの風味が消えてないです！
――桃屋は、「テマヒマという愛を、ぎゅっと。」を新コーポレート・メッセージに掲げるのですが、料理を通じて愛を感じたエピソードはありますか？
愛之助：妻はよく料理を作ってくれるんですが、ある時楽屋にお弁当を持たせてくれたんですよ。妙に大きいなと思ったら、お弟子さんたちみんなの分も作ってくれて！楽屋でピクニックみたいになりました（笑）それは初体験でしたね。
大橋：親が大阪から一週間くらいのペースで来てくれてて、いつも「どて焼き」を持ってきてくれるんです。僕が一回「おいしい！」と言ったら、毎週持ってきてくれるようになって。家にストックがいっぱいあります！ （笑）
――お二人が愛してやまない料理はありますか？
愛之助：「卵料理」ですかね！卵っていろんなものになれるじゃないですか。子供みたいですけどね（笑）
大橋：僕は「カレー」ですね！種類もいっぱいあるし、なんか人の愛情でまた変わるなって。人の個性も出るし、そこが好きですね。
――桃屋は100年以上、ビン詰め商品をつくっているのですが、お二人が長くこだわっていることはありますか？
愛之助：一人でも多くの人に歌舞伎というものを知ってもらいたいということを発信し続けていて、それはこれからも変わらない僕のこだわりです。
大橋：僕もエンターテインメントを発信するために、いろいろ頑張っています！日本もそうですし、世界にも発信していきたいなって思うことで、より一層SNSでも頑張ってます。あと、お風呂もこだわりがあって、袋に入った石を入れてるんですけど、石の成分が肌にも体の循環にもいいんです！
――今後、テマヒマをかけて挑戦していきたいことはありますか？
愛之助：自分自身がそんなにしっかりとした公演というものをやったことないので、歌舞伎の海外公演をしたいです！
大橋：僕は、日本中にも世界中にもそうですけど、宇宙にもエンターテインメントを広げたいと思ってるので、宇宙でコンサートもしてみたいんですよ！なので、いつかは宇宙に！
愛之助：いや、僕も宇宙で歌舞伎したいな！宇宙人を相手にしてみたいと思うんだけど（笑）宇宙コンビでやっちゃう!?
大橋：桃屋のCMも宇宙で撮りましょうね！桃屋ロケット作ってください、社長さん！
愛之助：訓練しときます、僕らそれまで（笑）
前回に引き続き、愛之助と大橋が“親ビン・子ビン”として登場。食卓で起こりがちな「さっと作ってあげたい」「もう一品ほしい」といったシーンに寄り添いながら、料理のひと手間を楽しく変える商品の魅力をテンポよく描く。
撮影当日は、愛之助、大橋ともに持ち前の明るさそのままに現場入りし、スタジオは一気ににぎやかな雰囲気に。ピンクの衣装にサスペンダーを合わせたキャッチーなスタイリングも相まって、登場から存在感を放つ。
細かな動きやニュアンスの調整にも柔軟に対応しながら、印象的なセリフやリアクションを次々と披露。扉を開けて驚くシーンでは、スタッフと「せーの！」と息を合わせてタイミングを合わせる場面もあり、監督も思わず笑顔を見せる仕上がりになった。
また、きざみしょうがにちなんだ“刻む”振付を軽快に披露する場面も。スピード感のある動きに苦戦しつつもぴったりとそろったパフォーマンスにスタッフからは「さすが長年のコンビ！」といった声が上がった。さらに、食べカットでは思わず「うまっ！」と本音がこぼれるなど、カメラが回っていない場面でも自然と感想が飛び出すほどの和やかな空気感の中、終始笑顔あふれる撮影となった。
撮影後のインタビューでは、「今後、テマヒマをかけて挑戦してみたいこと」について、愛之助は「歌舞伎の海外公演に挑戦してみたい」と語り、さらなる活躍へ意欲。一方、大橋は「宇宙でもコンサートをしてみたい」とスケールの大きな夢を明かし、場を盛り上げた。
そこから会話は思わぬ方向へ広がり、「桃屋のCMも宇宙で撮ろう」といったユーモアあふれるやり取りも展開。息の合った掛け合いに、現場は終始笑いに包まれていた。
■片岡愛之助＆大橋和也インタビュー
――今回のかんたんレシピのメニューで食べてみたい料理はありますか？
愛之助：「ザーサイ冷奴」。絶妙！さっぱりしている中に、ザーサイのしっかりした味が入っていて本当においしいです。食感もいい！
大橋：「鶏肉のザーサイスープ」。スープも飲んでみたいなということで選びました！スープにザーサイの旨みがめっちゃ出てる！ザーサイってこんなにうまいんや…！
愛之助：「しょうがぶっかけうどん」。うどんに絡みつくしょうが！きざみしょうがってところがミソですよね。しょうががはじけています！（笑）
大橋：「豚の生姜焼き」。噛むごとにしょうがの風味がバーンってガツンってきて！多分後付けでやっているってことですよね？最後にさっとあえるだけだからこそ、しょうがの風味が消えてないです！
――桃屋は、「テマヒマという愛を、ぎゅっと。」を新コーポレート・メッセージに掲げるのですが、料理を通じて愛を感じたエピソードはありますか？
愛之助：妻はよく料理を作ってくれるんですが、ある時楽屋にお弁当を持たせてくれたんですよ。妙に大きいなと思ったら、お弟子さんたちみんなの分も作ってくれて！楽屋でピクニックみたいになりました（笑）それは初体験でしたね。
大橋：親が大阪から一週間くらいのペースで来てくれてて、いつも「どて焼き」を持ってきてくれるんです。僕が一回「おいしい！」と言ったら、毎週持ってきてくれるようになって。家にストックがいっぱいあります！ （笑）
――お二人が愛してやまない料理はありますか？
愛之助：「卵料理」ですかね！卵っていろんなものになれるじゃないですか。子供みたいですけどね（笑）
大橋：僕は「カレー」ですね！種類もいっぱいあるし、なんか人の愛情でまた変わるなって。人の個性も出るし、そこが好きですね。
――桃屋は100年以上、ビン詰め商品をつくっているのですが、お二人が長くこだわっていることはありますか？
愛之助：一人でも多くの人に歌舞伎というものを知ってもらいたいということを発信し続けていて、それはこれからも変わらない僕のこだわりです。
大橋：僕もエンターテインメントを発信するために、いろいろ頑張っています！日本もそうですし、世界にも発信していきたいなって思うことで、より一層SNSでも頑張ってます。あと、お風呂もこだわりがあって、袋に入った石を入れてるんですけど、石の成分が肌にも体の循環にもいいんです！
――今後、テマヒマをかけて挑戦していきたいことはありますか？
愛之助：自分自身がそんなにしっかりとした公演というものをやったことないので、歌舞伎の海外公演をしたいです！
大橋：僕は、日本中にも世界中にもそうですけど、宇宙にもエンターテインメントを広げたいと思ってるので、宇宙でコンサートもしてみたいんですよ！なので、いつかは宇宙に！
愛之助：いや、僕も宇宙で歌舞伎したいな！宇宙人を相手にしてみたいと思うんだけど（笑）宇宙コンビでやっちゃう!?
大橋：桃屋のCMも宇宙で撮りましょうね！桃屋ロケット作ってください、社長さん！
愛之助：訓練しときます、僕らそれまで（笑）