Ryosuke Yamada『Are You Red.Y?』、アルバム1位 2作連続＆通算2作目の首位【オリコンランキング】
Ryosuke Yamadaの最新アルバム『Are You Red.Y?』が、26日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位に初登場。初のソロアルバム『RED』（2025年4月28日付）に続く2作連続・通算2作目の1位を獲得した。
【動画】Ryosuke Yamada『Are You Red.Y?』、紹介ムービー
初週売上は、前作の初週売上11.5万枚を上回る11.8万枚で自己最高およびソロアーティスト今年度最高を記録した。今年度は2025年12月22日付よりスタート。
本作は、Hey! Say! JUMPのメンバー・山田涼介のRyosuke Yamada名義としての2ndアルバム。「オリコン週間シングルランキング」（2026年1月26日付）で1位を獲得した「Blue Noise」のほか、キラキラとしたPOPなリード曲「MAGIC MUSIC」、ダンスナンバー「VENOM」、「Dive」、失恋バラード「ガラスの靴」など全10曲が収録されている。
6月27日の京セラドーム大阪公演からソロとしては初のドームツアー『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y?』、9月5日の台湾公演から初のソロアジアツアー『Ryosuke Yamada Asia Tour 2026 Red.Y』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞
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初週売上は、前作の初週売上11.5万枚を上回る11.8万枚で自己最高およびソロアーティスト今年度最高を記録した。今年度は2025年12月22日付よりスタート。
6月27日の京セラドーム大阪公演からソロとしては初のドームツアー『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y?』、9月5日の台湾公演から初のソロアジアツアー『Ryosuke Yamada Asia Tour 2026 Red.Y』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞