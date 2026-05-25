「えっ！？」1mlで1万円の“特別な香水”を売るママ友。スピリチュアル商法の先にあった衝撃の結末

友人Fの話です。穏やかな笑顔で、周囲の信頼を集めたママ友のGさんが「特別な香水」の販売を始めました。その香水は飛ぶように売れ、Gさんの持ち物も高級ブランドに変わっていきました。その実態──誰もが疑わなかった驚きの内容とは？

信頼されるママ友

友人Fのママ友に、Gさんという女性がいました。

穏やかな笑顔と神秘的な雰囲気で、周囲のママ達から厚い信頼を集めていました。

誰もが「あの人といるとホッとする」と感じる、そんな癒しの存在だったのです。

特別な香水

そのGさんがある日、「特別な香水」の販売を始めました。

Gさんが香水1mlを1万円という、相場からは考えられないような高額で販売しているというのです。

「特別」の根拠はどこにもなく、高級感を演出したパッケージだけがその価値の全てでした。

Fはすぐにおかしいと感じ、「いくらなんでも、その価格設定は不自然じゃない？」とGさんに直接、意見をぶつけました。

GさんはFの言葉を涼しい顔で聞き流しました。

しかし、彼女の言葉を信じる人は後を絶たず、Gさんの懐はどんどん膨らんでいきました。

膨らむ利益

Gさんは高級ブランド品を買い漁る様になり、購入したブランド品をSNSで自慢げに投稿しています。

その様子を見たFは静かにGさんと距離を置き、他のママ友達から相談を受けた際も「慎重に判断したほうがいい」と冷静に伝えていました。

それでもGさんの醸し出す信頼感は簡単には崩れず、ビジネスは順調の様に見えました。