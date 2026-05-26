ダチョウ倶楽部の肥後克広（６３）と寺門ジモン（６３）が２５日、東京国際フォーラム ホールＡで「ダチョウ倶楽部４０周年感謝祭 みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催した。

おそろいの白い衣装で登場した２人は、あいさつ代わりに持ちギャグ「ヤ〜！」を３連発。メンバーだった上島竜兵さん（２０２２年死去、享年６１）を思わせるほっかむり姿の観客を見つけ、寺門は「竜ちゃんもいるんだよ、今日は」と和ませた。

ゲストの出川哲朗（６２）が「コンプライアンスとかいろいろあって久しぶりなんだよ！」と“相棒”のザリガニに鼻をかまれながら開幕宣言。ダチョウ倶楽部生みの親・渡辺正行（７０）と出演者とのコーラ早飲み対決や松村邦洋（５８）のモノマネ、片岡鶴太郎（７１）の元祖「おでん芸」などが続き、爆笑問題はダチョウ倶楽部を題材にした漫才で盛り上げた。

ステージに純烈の３人を迎え入れた肥後と寺門は、一緒に「白い雲のように」「プロポーズ」を客席に降りて歌唱。肥後は「上島のことでダチョウが落ち込んでる時に、純烈さんのおかげで救われました」と感謝した。

さらに２人は、粗品（３３）を加えた３人で新作漫才「もしもゲームセンターみたいな靴屋さんがあったら」を披露し、肥後は「いけるね。３人の心が一つになった」と謎の手応え。ＭＣの有吉弘行（５１）、劇団ひとり（４９）、野呂佳代（４２）ら後輩に支えられ、会場を埋め尽くした５０００人を笑顔にした。

終盤には出川が「このまま終わったら上島竜兵が悲しむよ！」と叫び、運び込まれた熱湯風呂に「押すなよ！ 絶対に押すなよ！」とお約束の流れからドボン。土田晃之（５３）やカンニング竹山（５５）も続いた。風呂から引き上げられた粗品が「目指せ５０周年」とオチをつけたはずが、笑福亭鶴瓶（７４）や爆笑問題・太田光（６１）まで風呂に引きずり込まれることに。グダグダな展開ながら、豪華競演に温かい拍手が注がれた。

寺門（以下、寺）「今日はすごい日になったな、リーダー。４０年やれたのも、仲間がいっぱいいたから」

肥後（以下、肥）「この大きな会場でどうなるかと思ったけど…面白かったよね」

寺「僕たちは上島君がいなくなった後に、芸能人の皆さんにたくさん助けてもらったから、ここで立つことができてる」

肥「今日は（寺門と）２人ここに立ってますけど、皆さんには見えるでしょ？ もう１人。４０年、５０年、６０年、体の続く限り３人で。上島、肥後、寺島と…」

寺「寺門だよ！」

総勢１７組のゲストが集っての大団円。肥後と寺門が渾（こん）身の「ヤ〜！」で締めた後、スクリーンには上島さんとの３人組で笑い合う写真が写し出された。みんな仲良く、わきあいあい―。ダチョウ倶楽部は、やっぱり３人がお似合いだ。（堀北 禎仁）