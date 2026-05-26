シンガー・ソングライターの竹内まりや（７１）が、昨年開催した全国アリーナツアーの模様をまとめた映像商品「ｓｏｕｖｅｎｉｒ２０２５〜ｍａｒｉｙａ ｔａｋｅｕｃｈｉ ｌｉｖｅ〜」を７月２２日にＤＶＤとブルーレイの２形態で発売することが２５日、分かった。１１年ぶりに全国のアリーナを巡り、８都市１４公演で計１４万人を動員した昨年のツアー。チケットは約５０万人から応募があり、竹内の音楽の力を改めて証明した形となった。

今回、昨年６月のフィナーレから約１年がたったタイミングで、各公演からベストテイクを組み合わせた映像商品を製作。「元気を出して」「プラスティック・ラブ」など全２２曲が収録されている。もう一度ライブを楽しみたい人に加え、チケットが手に入らず涙を飲んだ人も貴重なステージを見ることができる。

竹内が初めて映像商品を発売したのは２０２０年。そのときは、１８年１１月にデビュー４０周年を記念して公開したドキュメンタリー映画「ｓｏｕｖｅｎｉｒ ｔｈｅ ｍｏｖｉｅ〜ＭＡＲＩＹＡ ＴＡＫＥＵＣＨＩ Ｔｈｅａｔｅｒ Ｌｉｖｅ〜」の映像が中心だったため、ライブの模様のみで構成された映像商品は初の試みとなる。

ツアーの写真をふんだんに使用した１０４ページの冊子付き。５種類の特製シールセットも封入され、盛りだくさんな力作となっている。