北中米Ｗ杯の１次リーグで、日本代表は６月２５日にＦＩＦＡランキング３８位、過去対戦１勝３分け１敗のスウェーデンと２００２年の国際親善試合以来、２４年ぶりに対戦する。母国開催の１９５８年大会では準優勝、１９９４年米国Ｗ杯での３位、１８年ロシアＷ杯のベスト８など、限られたタレントを組織力で最大化させてきた北欧の雄。かつてはＦＷイブラヒモビッチという絶対的な「王」が君臨したチームは今、どのような変革を迎えているのか。浦和の元スウェーデン代表ＦＷイサーク・キーセ・テリン（３３）の言葉から、スウェーデンサッカーの新たな哲学と、日本が警戒すべき「盾と矛」の正体を探る。（取材・構成＝金川 誉）

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母国スウェーデンと、現在プレーする日本。テリンはこの対戦を「非常に楽しみな好ゲームになる」と目を細める。彼が両国に感じている共通のキーワードは「献身性」だ。

「我々スウェーデン人には、自分よりもチームのためにという哲学が根付いています。日本人もまた、チームのためにハードワークし、謙虚である。この精神性は非常に似ていますね」

スウェーデンには「ラーゴム（Ｌａｇｏｍ）」という言葉がある。多すぎず、少なすぎず、ちょうどいい調和を尊ぶその精神は、和を重んじる日本人の気質にも通ずるものがあるという。

かつて「堅守」のイメージが強かったスウェーデンは今、育成の段階から大きな変化を遂げている。

「僕らの世代は守備の仕事を叩き込まれましたが、今の若手は得点すること、ボールを保持しコントロールすることにフォーカスして育っている。国内に新しい風が吹いています」

その象徴がトットナムのＭＦベリバル（２０）ら欧州ビッグクラブで輝く若き才能たちだ。

現在のスウェーデン代表を語る上で欠かせないのが、欧州を席巻する強力な前線だ。テリンが「今の強みは間違いなく攻撃にある」と断言するように、アーセナルＦＷヨケレス、リバプールＦＷイサクとプレミアの強豪でプレーするふたりのストライカーコンビは、世界屈指の破壊力を秘める。

「ヨケレスの魅力はゴールへの飢え。スピードとパワーを兼ね備え、ゴールへの最短距離をハントする。一方のイサクは非常にテクニカル。予選はイサクを負傷で欠きましたが、ポッター監督はこの２人を共存させるために、イサクを少し引き気味の１０番に置くか、ツートップにするかのソリューションを見つけ出すはず。日本にとっても非常に怖い存在になります」

かつてのスーパースター、イブラヒモビッチがいた時代は「彼に預ければ勝てる」という特権的な文化があったが、今は違う。

「今のスターたちは、チームのために泥臭くハードワークもこなす。より組織として機能しているのが今のチームです」

一方で、テリンは母国の弱点も冷静に分析する。それは、長年の武器であったはずの守備の不安定さだ。 「スタイルを大きく変えようとした過程で自信が揺らぎ、予選では苦戦しました。今は５バックを採用して守備を固め、なんとか予選を突破した段階です。本番で４バックに戻すのか、それとも伝統的な『守備重視』のスタイルを貫くのか」

テリンの予想では、この試合の主導権を握るのは日本だと見ている。

「日本は常に素晴らしいチームに仕上がっており、おそらく日本がボールを支配する展開になるでしょう。対するスウェーデンは、低い位置でブロックを作り、ヨケレスたちのためにカウンターのスペースを狙う。これがメインプランになるはずです」

日本が最も警戒すべき点として、テリンは意外なポイントを挙げた。それは、コーチングスタッフによる「セットプレーの緻密さ」だ。

「今の代表には、ユベントスやトットナムで指導したセットプレー専門のコーチがいます。ここは日本にとって非常に警戒すべきポイント。流れの中から崩せなくても、セットプレー一本で試合を決める力を持っています」

スコア予想を聞くと、「３―３のドロー」と答えた。

「スウェーデンの得点者はイサクとヨケレス。両チームとも予選を突破してほしいですからね」

知略と個の力を兼ね備えた北欧の雄。日本が勝利を手にするためには、スウェーデンの誇る「矛」のカウンターを封じ、伝統の「盾」に潜む隙をどう打ち破るかが鍵となる。

◆スウェーデン代表 ２大会ぶり１３回目のＷ杯出場。最高成績は１９５８年（自国開催）の準優勝。昨年１０月にグレアム・ポッター監督（５１）が就任。北中米Ｗ杯に向けた欧州予選はＢ組最下位に沈むも、ネーションズリーグ枠で滑り込んだプレーオフでウクライナ、ポーランドを破り本大会切符をつかんだ。

◆イサーク・キーセ・テリン １９９２年６月２４日、スウェーデン生まれ。３３歳。カールスルンドでプロデビューし、１１年にノルシェーピン、１４年に名門マルメへ移籍。同年、スウェーデン代表にデビュー、１５年にフランスのボルドーに移籍。１８年ロシアＷ杯出場。２５年８月に浦和加入。１９２センチ、９４キロ。