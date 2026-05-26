６月１１日開幕のサッカーＷ杯北中米大会に臨む日本代表が２５日、千葉市内で本大会に向けて始動した。３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）までの帯同が２１日に電撃発表された前主将・ＤＦ吉田麻也（３７）＝ＬＡギャラクシー＝が参加。自身の経験値の還元を誓い「けがして引退してもいい。それぐらいの覚悟」と“２７番目の男”としての覚悟を示した。欧州組は各所属リーグのシーズン終了後に順次合流となっており、初日は１３人が参加した。

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全力で練習に励む３７歳の姿があった。始動初日、Ｗ杯に向けた一歩を踏み出した森保ジャパンの先頭に、吉田がいた。「お客さんとして来たわけではない。Ｗ杯で勝つ確率を１％でも上げるため、持っているものを全て伝えていく」。気温２５度、湿度５８％。動くとじわりと汗ばむ陽気の中、第１次森保ジャパン（２０１８〜２２年）の主将は、大粒の汗を流しながらチームを背中で引っ張った。

１５日に２６人の本大会メンバーが発表された後、代表スタッフを通じて“スポット参戦”の打診を受けた。「半信半疑でしたよ」と笑顔を交えながら打ち明ける。森保一監督（５７）からは「経験を伝えてほしい」と電話で説得された。

「Ｗ杯に向けた準備の邪魔になるのではと思った」（吉田）との懸念から、盟友の長谷部誠コーチ（４２）に相談すると、背中を押された。２２年Ｗ杯カタール大会後、代表引退を宣言しなかったものの、一度も声はかからなかった。選手として４度目のＷ杯の舞台に立つ権利は得られなかったが「まだ自分にできることがある」と参戦を決めた。

難しい立場での帯同となる。チーム全体がＷ杯へ向けた調整を進める中、アイスランド戦でチームを去る。不測の事態が発生した場合に、バックアップメンバーからの“昇格”の可能性もあるが、その確率は限りなく低い。

それでも、Ｗ杯優勝に突き進むチームに力を貸すことを決めた。ＬＡギャラクシーで米国内を転戦してきた吉田の経験値は、時差や気候など環境への適応が求められる本大会で財産となる。期待の高さを裏切り、１次リーグ敗退に終わった１４年ブラジル大会を知る１人としても、還元できることは多い。Ｊ１名古屋の後輩・ＤＦ菅原が「すごくうれしい。必ずプラスになる」と歓迎するなど、レジェンドＤＦの存在はチームに大きなものをもたらすことになりそうだ。

「来たからには、バシバシいく。あしたけがして引退してもいいと思っている。それぐらいの覚悟を、Ｗ杯でみんなに見せてほしい」。滅私奉公を胸に“２７番目の男”が、世界一を目指す森保ジャパンをもり立てる。（岡島 智哉）

◆吉田 麻也（よしだ・まや）１９８８年８月２４日、長崎市出身。３７歳。０７年に名古屋Ｕ―１８からトップチーム昇格。０９―１０年シーズン途中にオランダ・ＶＶＶに移籍。イングランド・サウサンプトン、イタリア・サンプドリア、ドイツ・シャルケを経て、２３年８月より米プロリーグＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレー。五輪は０８年北京、１２年ロンドン、２１年東京大会に出場。Ｗ杯は１４年ブラジル、１８年ロシア、２２年カタール大会に出場。国際Ａマッチ通算１２６試合出場１２得点。右利き。１８９センチ、８７キロ。

◆吉田とＷ杯

▽１４年ブラジル大会 全試合スタメン出場も、初戦コートジボワール戦の逆転負けが響き、１次リーグで敗退。

▽１８年ロシア大会 全４試合にフル出場。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦ベルギー戦では後半アディショナルタイムに失点し、８強ならず。大会後はＭＦ長谷部に代わり主将を務める。

▽２２年カタール大会 ３大会連続出場。主将として決勝Ｔ１回戦クロアチア戦では先制点をアシストも、ＰＫ戦では失敗し、ベスト１６敗退。

◆選手の登録規定 Ｗ杯予備登録メンバーは５月１１日までに３５人〜５５人のリストをＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）に提出。吉田は大枠の５５人に入っているもよう。最終登録メンバー（１５日発表の２６人）を同３０日までに提出する。ＦＩＦＡの規定で各参加国は初戦（日本は６月１４日・オランダ戦）の２４時間前までに負傷した選手の診断書とともに申請を行い、ＦＩＦＡに承認されれば直前でメンバー入れ替えが可能になる。山本昌邦技術委員長は１８日の会見で、バックアップメンバーが１０人規模になると示唆していた。

日本人初の５大会連続Ｗ杯に挑むＤＦ長友佑都（３９）が、盟友との再会を喜んだ。２２年カタール大会まで長年一緒にプレーしてきたＤＦ吉田が、アイスランド戦までの期間限定で代表に合流し「兄弟が来た感じですね。存在感が会った瞬間あるよね。オーラに触れて僕はうれしかった」と笑顔。ロッカーでは既に時差、環境、移動についての助言を受けるなど、“吉田効果”は抜群のようだ。

自身は初日から大きな声でチームを盛り上げ明るい雰囲気を作った。「４年間待っていたので、この時を。細胞が１０歳くらい若返っています」とエンジン全開。また過去２大会髪を金髪に染め上げた話題を振られると「今回は黒でいこうかな…頭皮と相談します（笑）」と話すなど、初日から“長友節”も全開だった。（後藤 亮太）