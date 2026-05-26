１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の２ｎｄ写真集「Ｖｉｖａ ｌａ ｖｉｔａ」（講談社刊）が、オリコン上半期本ランキング２０２６の男性写真集部門で１位を獲得したことが２６日、明らかになった。

今年２月に発売された本書は「１１人のイタリア旅行」をテーマにオールイタリアロケで収録。１９２ページに及ぶボリュームで構成され、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる一冊になっている。

高塚大夢は「まさしく『Ｖｉｖａ ｌａ ｖｉｔａ』（本作のタイトル、人生バンザイの意味）じゃないかと思います。予約の段階からすごくたくさんの方に注目していただいていると聞いたので、こうした賞を頂けて本当にうれしく思います」と喜びを口にした。

イタリアでの撮影で特に印象に残っている思い出として佐野雄大は「コモ湖」と回答。「調べてみるとすごく有名で景色がきれいな場所で、みんなと集合写真を撮れたことも、すごく思い出に残っています」と振り返った。

後藤威尊もコモ湖で撮影したメンバーみんなでご飯を囲っている写真が印象に残っているといい、「その日はすごく雨が降っていて撮影が変わって大変だったんですが、ご飯を食べるタイミングはちょうど晴れて、コモ湖もすごくきれいに写っていてそれがすごく素敵な思い出になりました」とエピソードを披露した。

さらに、本書を手に取った多くのファンに向けて許豊凡は「ぜひ今作を通して、僕たちと一緒にイタリア旅行をしているような気分になってくれたらうれしいなと思います。ＩＮＩは結成、そしてデビュー５周年なので、まだまだ皆さんと一緒にたくさんの思い出づくりをしていきたいですし、新しい姿を見せていけたらなと思います」とコメントした。