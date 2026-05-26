乃木坂46川桜（23）のファースト写真集「エチュード」（新潮社）が「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」で1位を獲得した。

同写真集の期間内の売り上げは9・2万部だったという。発売を発表した直後から公式Xのフォロワー数が増え続け、24時間で8万人を突破、先行カットの累計閲覧数は4000万回を超えるなど、大きな注目を集めていた。

川は「たくさんの方に『エチュード』を受け取っていただけたのかなと思うと、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます」と喜びを語り、「今回の写真集は、男性ファンの方にも女性ファンの方にも、どちらにも楽しんでいただけるような一冊にしたいと思って作りました」とこだわりを表現。

「私はお洋服が大好きなので、女性ファンの方には私の好きなファッションを感じていただけたらなと思って、スタイリストさんとたくさんのシチュエーションに沿って、皆さんに真似していただけるようなファッションを心がけました。男性ファンの方には彼女感を体感してもらいたいなと思ったので、カメラとの距離を近めに撮影して、一緒に旅をしているような気持ちを味わっていただけたらなと思います。この写真集は私のこだわりがすごく詰まっているので、皆さんもぜひこの写真集を見て楽しんでいただけたらうれしいです」とアピールした。

本人が一番好きなカットも発表された。通常版の表紙でも着用している桜色のドレスを着て走っているカットを選び、「これは最終日の朝に撮ったカットなんですけど、自分の中でもすごく自然な笑顔が出てるなと思うカットなので、お気に入りです」とコメントを寄せた。