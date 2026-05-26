ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が25日、東京・国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を行った。

純烈とダチョウ倶楽部がコラボした「純烈温泉ダチョウ」コーナーでは、猿岩石「白い雲のように」をステージで歌唱。紅白出場曲「プロポーズ」を、会場を練り歩きながら歌った。

同コラボは22年5月、上島竜兵さんが亡くなった際、肥後の「ダチョウ倶楽部は解散しません！ 2人で純烈のオーディションを受けます」のコメントがきっかけで実現。これを聞いた酒井一圭（50）が「合格ですよ！ 推すなって？ 純烈は推しますよ！」と上島さんの“熱湯風呂”ネタにかけて返信していた。

肥後はこの日、「悲しみのどん底にいる2人に純烈が手を差し伸べてくれた」と感謝。その一方で、「本来であればご法度なんだけど、上島の件があって、バカになっていて（純烈のオーディションを受けることを）発表しちゃった」と当時を振り返った。

だが、酒井は「そのおかげで、うちの後上が御社の横山由依さんと結婚させていただきまして」と、笑顔で感謝を示した。

練り歩くと会場にドリフターズの高木ブー（93）を発見した酒井。「お風呂の神様がいました！」と興奮気味に報告。

最後は「純烈もダチョウさんのように末永く愛されるグループを目指します」に、会場は惜しみない拍手を送った。