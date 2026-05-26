決算後初のリアル登壇、参加無料！ ZETA「神戸投資勉強会【in東京】」

記事ポイント ZETA株式会社の代表取締役社長・山崎徳之が2026年5月30日（土）開催のIRセミナー「神戸投資勉強会【in東京】」に登壇します2026年12月期第1四半期決算発表後、初となるリアル対面形式の投資家向けイベントで、参加費は無料です生成AI時代の成長戦略とエージェンティックコマースへの対応が主要テーマとして取り上げられます ZETA株式会社の代表取締役社長・山崎徳之が2026年5月30日（土）開催のIRセミナー「神戸投資勉強会【in東京】」に登壇します2026年12月期第1四半期決算発表後、初となるリアル対面形式の投資家向けイベントで、参加費は無料です生成AI時代の成長戦略とエージェンティックコマースへの対応が主要テーマとして取り上げられます

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供するZETAが、2026年5月30日（土）に東京で開催される個人投資家向けIRセミナー「神戸投資勉強会【in東京】」に登壇します。

代表取締役社長の山崎徳之が登壇し、直近の業績と今後の成長戦略を説明する場となっています。

参加費は無料で、会場参加とオンライン配信の両形式に対応しています。

ZETA「神戸投資勉強会【in東京】」





イベント名：神戸投資勉強会【in東京】日時：2026年5月30日（土）13:00〜17:30登壇時間：14:55〜15:25登壇者：ZETA株式会社 代表取締役社長 山崎徳之開催形式：会場参加・オンライン配信参加費：無料

「神戸投資勉強会【in東京】」は、第一部のりんたん氏による特別講演と、第二部のIRセミナーで構成されるイベントです。

第二部にはNEXYZ.Group・ZETA・ツナググループの3社が登壇し、ZETAの山崎徳之は14:55〜15:25の30分間を担当します。

本セミナーは、2026年5月11日に開示された2026年12月期第1四半期決算説明資料の公表後、初となるリアル対面形式の投資家向けイベントとなっています。

セミナーでは直近の業績内容に加え、ZETAが注力するエージェンティックコマース領域への対応と中長期的な成長戦略が説明されます。

ECにおける検索・比較・購買行動の変化やAIを前提とした新たなコマース環境への移行が進む中、同社がどのように市場での優位性を構築しているかが示されます。

解説される3つのテーマ

第一のテーマは、「エージェンティックコマース」への対応です。

生成AIの進展によりEC上の購買行動が大きく変容しており、AIを前提としたコマース環境への移行が加速しています。

この市場変化への適応と競争優位性の構築に向けたZETAの取り組みと、最新の市場動向の整理が行われます。

第二のテーマはリテールメディア広告市場です。

成長が続く同市場におけるZETAの競争優位性に加え、デジタルシェルフや最新の業務提携など、新たな収益源となる取り組みが紹介されます。

第三のテーマとして、中長期的な成長戦略が取り上げられ、製品が対応する市場領域の急成長や将来性についても説明が行われます。

個別QAセッション

当日は各登壇企業への個別QAの時間が設けられており、ZETAの山崎徳之に直接質問できる機会となっています。

決算説明資料だけでは把握しにくい製品の市場領域の詳細や将来性について確認できる場です。

ZETAは、EC商品検索エンジン「ZETA SEARCH」、リテールメディア広告エンジン「ZETA AD」、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」、EC向けAIチャット「ZETA TALK」、生成AI検索最適化サービス「ZETA GEO」など、CX向上に特化した生成AIソリューションを複数展開しています。

セミナーへの申し込みは公式サイトに掲載のフォームから受け付けています。

ZETA「神戸投資勉強会【in東京】」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーはオンラインからも参加できますか？

A. 会場参加とオンライン配信の両形式で実施されます。

参加費はどちらも無料です。

Q. ZETAの登壇後に個別で質問する時間はありますか？

A. 各登壇企業への個別QAの時間がセミナー内に設けられています。

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