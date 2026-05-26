◆米大リーグ ホワイトソックス―ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、８試合ぶりの本塁打でリーグトップに再浮上となる１８号を放った。

久々に快音を響かせた。０―１で１点を追う初回１死走者なしの１打席目。ツインズ先発右腕・マシューズの内角９７・５マイル（約１５６・９キロ）直球に反応すると、打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）、打球角度４１度と高々上がった飛球で右翼席に運んだ。飛距離は３７５フィート（約１１４メートル）だった。

リーグ本塁打数単独トップに返り咲く１８号だ。村上は、１６日（同１７日）の本拠地・カブス戦で、メジャー移籍後初となる１試合２本塁打。１６、１７号を２打席連続で放ち、一気にジャッジ（ヤンキース）を抜いてア・リーグ本塁打単独トップに浮上した。その後は７試合連続で本塁打なし。前日２４日（同２５日）にはジャッジ（ヤンキース）がサヨナラ弾で１７号を放ち、追いつかれていた。

さらに、日本人選手の１年目では、０６年マリナーズの城島健司（現ソフトバンクＣＢＯ）に並んで２位になった。まだ５月ながら、１８年に大谷翔平（当時エンゼルス）がマークした２２本の日本人１年目最多記録へもあと４本に迫った。

２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦から２試合連続無安打、１１打席連続安打なしでこの試合を迎えたが、３試合、１２打席ぶりの安打が待望の一発となった。チームの５３試合での１８本塁打は、１６２試合のレギュラーシーズンに換算すると、５５発ペース。圧巻の勢いだ。まだまだ村上の勢いは止まりそうにない。

この日は西田陸浮内野手（２５）がメジャーに昇格。いきなり「９番・右翼」でスタメン入りした。２月のアリゾナ州グレンデールでのキャンプ前の自主トレではともに汗を流していた２人。村上が祝砲とも言えるアーチを描いた。

◆日本人選手の１年目の本塁打上位

〈１〉２２ 大谷翔平（１８年、エンゼルス）

〈２〉１８ 城島健司（０６年、マリナーズ）、村上宗隆（２６年、ホワイトソックス）

〈４〉１６ 松井秀喜（０３年、ヤンキース）

〈５〉１５ 井口資仁（０５年、ホワイトソックス）、吉田正尚（２３年、レッドソックス）

〈７〉１４ 鈴木誠也（２２年、カブス）