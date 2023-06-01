日経225先物：26日2時＝220円高、6万5500円
26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の6万5500円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては341.81円高。出来高は6002枚となっている。
TOPIX先物期近は3943ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65500 +220 6002
日経225mini 65495 +210 94218
TOPIX先物 3943 +1.5 7949
JPX日経400先物 35805 +25 217
グロース指数先物 835 -3 230
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3943ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65500 +220 6002
日経225mini 65495 +210 94218
TOPIX先物 3943 +1.5 7949
JPX日経400先物 35805 +25 217
グロース指数先物 835 -3 230
東証REIT指数先物 売買不成立
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