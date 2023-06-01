　26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の6万5500円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては341.81円高。出来高は6002枚となっている。

　TOPIX先物期近は3943ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.43ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65500　　　　　+220　　　　6002
日経225mini 　　　　　　 65495　　　　　+210　　　 94218
TOPIX先物 　　　　　　　　3943　　　　　+1.5　　　　7949
JPX日経400先物　　　　　 35805　　　　　 +25　　　　 217
グロース指数先物　　　　　 835　　　　　　-3　　　　 230
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース