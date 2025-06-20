ホワイトソックス傘下3Aシャーロットの西田陸浮内野手（25）がメジャーに初昇格することが決まった。24日（日本時間25日）、関係者が明かした。25日（同26日午前3時10分開始）のツインズ戦から合流する。

23年8月のルーキーリーグから始まってマイナー4年目の今季は4月17日に3Aに初昇格し、33試合でリーグ5位の打率・347、1本塁打、10打点、9盗塁の好成績。本職は二塁。今季は外野の3ポジションでも出場し、本紙取材に「3Aはメジャー経験者が多いので、学ぶことだらけ」と話していた。24日もグウィネット戦に「1番・二塁」で出場し、2安打1打点と好調をアピールした最中の“吉報”だった。

パドレス・ダルビッシュの母校でもある東北（宮城）を経て米短大に留学。全米大学体育協会（NCAA）1部の強豪オレゴン大に編入し、23年7月のドラフトでホワイトソックスから11巡目（全体329番目）指名を受けた。日本選手の指名は、13年ヤンキース2巡目の加藤豪将以来、10年ぶりの快挙だった。

グラウンド外でも異色の道を歩いてきた。23年に野球留学や編入のサポートを主な事業とする「ワンハネ」を起業。「僕より下の世代の選手の進路の幅を広げたい。お金もうけではなくて、彼らの力になりたい」。今年も年始から日本でイベント開催に奔走し、今も選手と社長の二足のわらじで奮闘中だ。

プロ野球を経由せずにメジャーデビューすれば5人目。ホ軍所属の日本選手もチームメートとなる2学年上の村上に続く5人目となる。身長1メートル68はアストロズのアルテューベらと同じ現役最小兵で、歴代日本選手で最も低い。

昨オフに結婚し、守るべき家庭もできた。「メジャーなんか行けるわけない」と言われたドラフト指名から3年。ついに夢舞台にたどり着いた。（柳原 直之）

≪恩師・我妻監督驚き「夢がある」≫西田の母校・東北（宮城）では全校集会の際に同校4人目のメジャーリーガー誕生の吉報が届いた。2年時まで監督（18年に一時退任）として指導した我妻敏監督は「語学留学からメジャーの舞台までたどりつくのは夢があります」と驚きを隠さず、「一日でも長くメジャーの舞台に残ってほしい」と期待した。昨年12月には学校を訪れ「出塁、走塁、守備の部分で勝負できないと使い物にならない」とメジャー昇格への決意を語っていたという。

◇西田 陸浮（にしだ・りくう）2001年（平13）5月6日生まれ、大阪府出身の25歳。東北（宮城）では甲子園出場なし。卒業後に渡米し、マウントフッド短大に進学。23年にオレゴン大に編入し、同年夏の大リーグのドラフトでホワイトソックスに11巡目（全体329番目）で指名された。ルーキーリーグから順調に結果を残し、4月に初めて3Aに昇格していた。1メートル68、73キロ。右投げ左打ち