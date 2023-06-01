プロ野球巨人の阿部慎之助監督が、東京・渋谷区の自宅で長女に暴行を加えたとして、25日、警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放されました。

捜査関係者によりますと、巨人の阿部慎之助監督はきのう午後7時すぎ渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。

児童相談所に阿部監督の家族から「父親から暴行を受けた」と相談があり、児童相談所からの通告を受けた警視庁が自宅に向かい、現行犯逮捕したということです。

阿部監督は当時飲酒した状態で、調べに対し「姉妹でケンカしているところを静かにしろと言ったら、娘が言い返してカッとなった」などと供述し、容疑を認めているということです。

阿部監督は26日未明に釈放され、警視庁は今後、任意で捜査をつづけることになります。

巨人軍の国松徹球団社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します」とコメントした上で、阿部監督の進退を含め処分を検討し、26日以降は橋上秀樹コーチが監督代行を務めることを発表しました。