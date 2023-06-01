２５日、会談前の記念撮影に臨む習近平主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（右側）、ブチッチ大統領とタマラ夫人。（北京＝新華社記者／謝環馳）

【新華社北京5月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は25日、国賓として訪中したセルビアのブチッチ大統領と北京の人民大会堂で会談した。

２５日、会談に先立ち、人民大会堂北ホールでブチッチ大統領（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／燕雁）

２５日、会談に先立ち、人民大会堂北ホールでブチッチ大統領とタマラ夫人（左側）の歓迎式典を行う習近平主席と彭麗媛夫人。（北京＝新華社記者／謝環馳）

２５日、会談に先立ち、人民大会堂北ホールでブチッチ大統領（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／李響）

２５日、ブチッチ大統領と会談する習近平主席。（北京＝新華社記者／劉彬）