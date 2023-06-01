富士フイルム株式会社が、本年7月1日に発売40周年を迎えるレンズ付フィルム『写ルンです』のプロモーション動画を5月26日より全国で配信することが発表された。

（関連：【画像】吉沢亮が出演する動画の様子）

動画には俳優の吉沢亮が登場し、写真家の瀧本幹也が撮影を手がけた。吉沢が『写ルンです』で夕景を撮影する様子が描かれ、沈みゆく夕日に照らされた横顔やふとした瞬間の眼差しなど、長年吉沢を撮り続けてきた瀧本が“飾らない素の表情”をシンプルかつ美しく切り取っている。

物語は雄大な自然のなかでシャッターを切るシーンから、後日の電車内のシーンへと続く。旅先で撮影した“何気ない瞬間”が、スマホ専用アプリ『写ルンです＋』を通じて画像データとして届き、日常のふとした瞬間に蘇る様子が表現されている。フィルムならではの質感で残された思い出を振り返る吉沢自身の姿も描かれる。

『写ルンです』は1986年の発売以降、「いつでも、どこでも、誰でも、簡単に」写真を撮れるアイテムとして世界中で親しまれてきた。現像するまで仕上がりがわからないワクワク感や、雰囲気ある写真の質感が魅力として支持されている。2025年には現像した写真の画像データをスマホで受け取れるスマホ専用アプリ『写ルンです＋』の提供を開始している。

あわせて、富士フイルム公式Instagramアカウント（@fujifilmjp_fujicolor）にて「＃なのに特別 投稿キャンペーン」を5月26日から6月30日まで実施する。公式アカウントのフォローとハッシュタグをつけた投稿でエントリーでき、合計40名に、吉沢亮直筆サイン入り（5名）を含む『写ルンです』オリジナルシリコンケースが当たる。

特設サイトでは、動画に登場する吉沢を写した『写ルンです』の写真やインタビュー、メイキングムービーも公開されている。

■吉沢亮コメントーー「写ルンです™」の動画にご出演されていかがでしたか?印象的なシーンや撮影時のエピソードがあればお聞かせください。

吉沢亮： 「写ルンです™」は、本当に子供のころから使っていたので、今回動画に出演させていただけたことを非常に嬉しく思います。監督とカメラマンを務められた瀧本さんには、これまでさまざまな機会でお世話になっており、大変尊敬している写真家のひとりです。その瀧本さんと共に、この作品に出演できたことを大変ありがたく感じています。

■ーー「写ルンです™」は今年で発売40周年を迎えますが、長年愛され続けているこの商品にどのような魅力を感じますか?

吉沢亮：光の捉え方に独特の味があるし、スマホやデジタルカメラで撮るのとはまったく異なる表情が写る点が魅力だと感じています。「写ルンです™」で人物を撮ると、どこか自然ですごく幸せそうな表情が写るように思います。「写ルンです™」ならではの唯一無二の魅力があると思います。

■ーー今回の動画でも体験いただいた「写ルンです＋」は写真データがスマホに届くのが特長ですが、スマホに届いた写真を見たときにフィルムならではの良さを感じる瞬間はありますか？

吉沢亮：「写ルンです™」は、撮ったときにその場で写真を確認できない点もワクワクする魅力の一つだと思います。それがアプリを通じて、写真として一覧で表示される体験はとても新鮮で、すごくおもしろかったです。また、「写ルンです™」ならではの質感の写真をスマホで手軽に見ることができるというのは非常に嬉しいなと思いました。

■ーー「写ルンです™」のタグラインが“飾らない瞬間、なのに特別。”ですが吉沢さんが飾らない素の姿を出せると思う瞬間はどんな時ですか？

吉沢亮：なるべく自然体でいよう、どんな場所でもあまり背伸びせず、ありのままの自分でいるっていうことを意識しながら生きてはいますが、やっぱり（素の姿を出せるのは）地元の友達といるときです。いまだに小学校や中学校の頃の友達と仲が良くて、やっぱりこの世界（芸能界）に入る前の僕を知っている人たちなので。そういう意味では何も飾っていない自分をさらけだせます。

■ーー吉沢さんが「写ルンです™」を持っていく（持っていきたい）のはどんな場所でどんなシーンですか?

吉沢亮：ロンドンのような歴史ある街並みや建造物を撮ると、とても味わいのある写真になるのではないかと思いました。京都の神社やお寺などもとっても相性がよさそうです。そういった場所に友達と一緒に訪れて、思い出として写真を撮ってみたいですね。

■動画情報『写ルンです™ 飾らない瞬間 夕焼け篇』（『写ルンです＋』ver.）配信開始日：5月26日尺：30秒放送地域：全国動画URL：https://youtu.be/nfxMKzCE9Ioメイキングムービー：https://youtu.be/umM-adFHe00吉沢亮インタビュー：https://youtu.be/ZB_DM-F-2vI特設サイト：https://quicksnap.fujifilm.com/ja-jp/special/ryoyoshizawa/

■キャンペーン情報＃なのに特別 投稿キャンペーン実施期間：5月26日～6月30日対象：富士フイルム公式Instagramアカウント（@fujifilmjp_fujicolor）をフォローし、指定ハッシュタグをつけて投稿したユーザー賞品：『写ルンです』オリジナルシリコンケース（合計40名、うち5名は吉沢亮直筆サイン入り）URL：https://quicksnap.fujifilm.com/ja-jp/special/ryoyoshizawa/

（文＝リアルサウンド編集部）