レブロン「へんしんが苦手なメタモン！」限定デザインで叶える♡夏のうるツヤリップ

毎日のリップケアに、ときめきをプラスしてくれるうれしいニュースが届きました♡レブロンの人気シリーズ「レブロン キス シュガー スクラブ」から、ポケットモンスターシリーズの「へんしんが苦手なメタモン！」デザインが2026年6月4日（木）より数量限定で登場します。かわいらしいパッケージに、思わず全部そろえたくなる特別感。唇をやさしくケアしながら、使うたび気分まで上げてくれる、この夏注目の限定アイテムです♪

思わず集めたくなる限定デザイン

累計販売個数800万本*¹を突破した人気リップケア「レブロン キス シュガー スクラブ」から、今回は“へんしんが苦手なメタモン！”の限定パッケージが仲間入り。

メタモンらしい、なんとも言えない愛らしい表情がデザインされ、バッグやポーチに入れておくだけでも気分が上がります。

価格は4種共通で990円。展開は全4種で、どのシェードも唇にほとんど色がつかないため、メイクを選ばず使いやすいのも魅力です。

ギフトとしても手に取りやすく、友人へのちょっとしたプレゼントにもぴったり。数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

*¹レブロン調べ2018年1月～2025年12月末時点の累計出荷本数（全ての展開色を含む）

PyunAプロデュースのカラコンが話題♡“回らない水光”新色が登場

やさしく整える人気のリップケア

「レブロン キス シュガー スクラブ」は、洗い流さないタイプのリップスクラブ。唇に塗るだけで、シュガースクラブが古い角質をやさしくオフし、つるんとなめらかな唇へ導いてくれます。

さらに、ザクロ種子油・ヨーロッパキイチゴ種子油・ブドウ種子油の3種類のフルーツオイル*を配合。乾燥しがちな唇にしっとりとうるおいを与え、やわらかな状態をキープします。

日中の保湿ケアはもちろん、夜の集中ケアにもおすすめ。口紅のノリを整えたい日や、乾燥が気になる季節にも頼れる存在です。

*ザクロ種子油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ブドウ種子油（エモリエント成分）

※どのシェードも、唇にほとんど色はつきません。

※製品の特性上、スクラブが均一でない場合がございます。

※本製品は、日本国内のみでの販売となります。

夏のポーチに入れたい癒しの一本

かわいさと実力を兼ね備えた「レブロン キス シュガー スクラブ」の限定デザインは、忙しい毎日に小さなときめきを添えてくれる存在♡「今日はどれを使おう？」と選ぶ時間まで楽しくしてくれそうです。

やさしく角質ケアしながら、しっとりうるおうリップを目指せるのも魅力。

この夏は、レブロンの「へんしんが苦手なメタモン！」と一緒に、見るたび・使うたび笑顔になれるリップケアを楽しんでみてはいかがでしょうか♪