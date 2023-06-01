次回の「大悟の芸人領収書」は6月1日24時04分放送！
「東京で偉なった大悟へ、一言いいたい！なにわの先輩方襲来SP」
 

【芸人ゲスト】

モモコ（ハイヒール）千原せいじ（千原兄弟）恋さん（シャンプーハット）