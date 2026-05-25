アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が24日にX（旧Twitter）を更新。FRUITS ZIPPERの月足天音と「買い物した」というポストがファンの間で賛否両論を集めている。

村川はXに、「つきあちとお昼から買い物したーもう帰るところー楽しすぎてへとへとー」とポスト。また、「最高ーよく眠れそう」とつづった。

また、月足もこのポストを引用し、「脚に配慮しながら、びびあんに沢山助けてもらいながら必要なものだったりを買いに行ったよ」（原文ママ）とコメント。「とっても久しぶりのおやすみありがとう～」とつづった。

なお、月足をめぐっては18日に「脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」として、ライブやテレビ番組出演については「動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」と発表していた。

それだけに、村川のポストには「パフォーマンス制限して座ってツアーしてて、他メンバー稼働中に足悪いのにお遊びですか」「天音がパフォーマンス制限してツアー中座ってるのにこんなポストして大丈夫？」「だいぶ戦犯」という声が集まってしまった。

一方、月足のもとには、「脚痛くても買い物ぐらい行くやろ普通に」「助けてくれる友だちがいるって、本当に素敵なことだと思う」「息抜き大事！」というフォローも多く寄せられている。

今回、村川が先に「買い物」とポストしたことから始まってしまったこの騒動。パフォーマンス制限があるにもかかわらず「へとへと」になるまで動き回ったことに疑問を抱いたファンもいたものの、月足のリフレッシュになったということを歓迎するファンの声も多く寄せられていた。