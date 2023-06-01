【BRICKROID エヴァンゲリオン初号機】 2026年5月 発売 価格：1,800円 【BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機】 2026年5月 発売 価格：1,800円 【BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α】 2026年5月 発売 価格：2,200円

グッドスマイルカンパニーが贈る新たなコレクションロボットシリーズ「BRICKROID（ブリックロイド）」がついに始動。その第1弾『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』からエヴァンゲリオン初号機、エヴァンゲリオン第13号機、エヴァンゲリオン新2号機αが5月に発売する。

BRICKROID エヴァンゲリオン初号機

BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機

BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α

「BRICKROID」シリーズはカッコ楽しいロボットトイをテーマに作られた約50mmのコレクションロボットシリーズ。同一デザインフォーマットで様々なロボット作品からシリーズが展開される。上述の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』をはじめ、『鉄人28号』、『マジンガーZ』、『鋼鉄ジーグ』が発表されている。

また、ブロック玩具と合わせることで各作品の世界観の構築や劇中シーンを彷彿とさせるディスプレイも楽しめる。

今回第1弾として、エヴァンゲリオン初号機、そして『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』や『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』に登場したエヴァンゲリオン第13号機、エヴァンゲリオン新2号機αが立体化された。

本稿では「BRICKROID」で表現されたエヴァンゲリオンの魅力、遊びの幅を紹介していく。

手のひらサイズで広がるエヴァの世界観

最初はパッケージを見ていこう。パッケージはフィギュア本体が見えるフックトイのようなコンパクトなデザインとなっている。「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」は少し大きめのサイズで本体と武器が見えるようになっている。

コンパクトなサイズ感で、手に取ってみたくなる可愛らしいデザインとなっている。

【パッケージ】

「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」パッケージ

「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」パッケージ

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」パッケージ

並べて飾れるコレクション性もあるデザイン

手に取ってみたくなるサイズ感

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」は少し大きめ

続いて、各商品の中身を紹介していく。

「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」にはフィギュア本体にオプションパーツとしてカシウスの槍、パレットライフル、プログレッシブナイフが付属している。

「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」にはフィギュア本体、ロンギヌスの槍が入っており、「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」はフィギュア本体と武器のガトリングが入っている。

そして、各商品には凸ブロック台座が付属している。ブロックの凸部分は直径5mm、厚さ1mmとなっており、フィギュアの足裏部分に接続することができる。凸部分の1つにはグッドスマイルカンパニーのロゴマークがあしらわれている。

【内容物】

「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」

「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」

凸ブロック台座は3×5のサイズ

各商品の中身を確認したところで、それぞれの造形などを詳しく見ていこう。

「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」

最初は「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」を見ていこう。

初号機の特徴的なデザインがデフォルメされつつもしっかりと再現され、シャープな頭部造形や肩のウェポンラックなどが再現されている。胸部の装甲デザインは塗装によって表現され、可愛らしくもカッコイイデザインとなっている。

カラーリングも『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の明るめのパープルやライトグリーンのラインなどが再現されている。また、細部のレッドなども色分けされ、色の情報量も豊富。

背面には3mmのジョイント穴があり、別売りの「THE シンプルスタンド」などにも対応している。

「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」

側面

背面

特徴的な頭部デザインを再現

胸部装甲などは塗装で表現

特徴的なライトグリーンのライン

肩と股関節が可動し、両腕を掲げるポーズはもちろん座り込んだポーズなどを取ることができる。また、頭部も左右に振ることができ、表情付けができる。

腕部の可動

脚部の可動

可動は最小限ながら凸ブロック台座によって安定したディスプレイができ、カッコよくもデフォルメフィギュアの可愛らしさが溢れるポーズが楽しめる。また、カシウスの槍、パレットライフル、プログレッシブナイフと豊富なオプションパーツで様々なポーズが楽しめる。

凸ブロック台座によって片足立ち

プログレッシブナイフを持たせる

パレットライフル、プログレッシブナイフを持って突撃

カシウスの槍は本体に並ぶ長さ

別売りの「THE シンプルスタンド」によってキックポーズを表現できる

「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」

「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」は劇中では初号機の意匠を引き継ぎつつ、目元や胸部のデザインなどが独自のものになっている。

「BRICKROID」でもそうした特徴を捉えたデフォルメデザインで、威圧感のある印象が表現されている。胸部のデザインは腕部展開前の状態が再現されている。

カラーリングは深みのあるパープルに肩や頭部のライトグリーン、オレンジの差し色が再現されている。背面には3mm径のジョイント穴がある。

「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」

側面

背面

特徴的な2対の目やライトイエローのライン

胸部装甲デザインも再現

後頭部のアーマーも細かく色分けされている

可動は「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」同様、肩と股関節が可動し、両腕を掲げるポーズはもちろん座り込んだポーズなどを取ることができる。また、頭部も左右に振ることができる。

腕部の可動

脚部の可動

可動によって走っている姿やロンギヌスの槍を持ったポーズなどが楽しめる。

走るような姿はデフォルメもあって可愛らしい印象

ロンギヌスの槍を持ったポ―ズ

持ち方を変えることで投擲ポーズも表現できる

別売りの「THE シンプルスタンド」を使用したポーズ

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」は劇中の重装備が再現され、初号機、第13号機よりもボリュームのある造形となっている。

劇中の強化服のような装甲で本体のほとんどを覆った姿や、背中の装備が再現されている。頭部は2本の角があり、右目は眼帯になっているなど、細かい部分まで作り込まれている。

胴体は、右胸部と右腕が2号機のレッドを基調としたカラーリングで、左半身はミリタリーな深いグリーンとなっている。また、背中の装備は別パーツとなっており、取り外すことができ、本体背面の3mmジョイント穴が確認できる。

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」

側面

背面

厳つい兜のような頭部と眼帯まで再現

分厚い機械的な装甲と露出した本体を表現

背部の重厚感ある装備

背中の装備は取り外しが可能

可動は肩と股関節、頭部の左右振りが可能。背部の装備が右肩と干渉するため、腕を上げる際は一度背中の装備を外すことでポーズを取らせることができる。

腕の可動は一度背部の装備を取り外してからポーズを取り、付け直すことで可能

座ったポーズも可能

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」はボリュームのある造形で、ポーズを取らせることで重厚感ある雰囲気が楽しめる。武器のガトリングは両手持ちができる。片手で持つことも可能で、大型の武器なので迫力あるポーズが決まる。

歩くポーズ

ガトリングは両手持ちで重量感あるポーズが可能

武器の片手持ちもできる

背部の装備を外して「THE シンプルスタンド」を使用することで疾走感あるアクションポーズが表現できる

ブロック玩具と組み合わせることで様々なシチュエーションを表現

「BRICKROID」シリーズは市販のブロック玩具と組み合わせて遊べるのが魅力の一つだ。

凸ブロック台座と同じ5mm径の規格のブロック玩具に立たせることはもちろん、背景を作って劇中をイメージしたディスプレイを表現できる。市街地戦やリフトなど『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の世界を構築して、没入感のあるジオラマを作るのも楽しい。

また、各商品のオプションを持ち替えすることで、オリジナルのドラマを想像して楽しむこともできる。

出撃前のリフトシーンを表現

新2号機αの整備

展開された防御壁を盾に銃撃

初号機と新2号機α

初号機VS第13号機

高所から現れる新2号機α

2本の槍を手にした第13号機

3機のエヴァンゲリオン集結

以上、「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」、「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」、「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」のレビューをお送りしてきた。

劇中のデザインのカッコよさを再現しつつ、手のひらサイズで可愛らしいデフォルメがマッチした造形となっている。全高約50mmでコレクションしやすいサイズ感や並べた時の満足感もある。また、デスクに並べて飾って、日常の中に彩りを添える楽しさもある。

また、ブロック玩具と合わせることで簡単なジオラマ作成も楽しめる。ブロックなのでピースを重ねただけでビルや道路といった情景を表現しやすく、「BRICKROID」のコンパクトさもあり、気軽にジオラマ遊びができるのも魅力といえる。

今後展開される作品と並べることで自分だけのクロスオーバーストーリーを作る楽しさも期待できる。

「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」商品概要

2026年5月 発売予定

価格：1,800円

サイズ：全高約50mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：-moino-

デフォルメデザイン：-moino-

「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」商品概要

2026年5月 発売予定

価格：1,800円

サイズ：全高約50mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：-moino-

デフォルメデザイン：-moino-

「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」商品概要

2026年5月 発売予定

価格：2,200円

サイズ：全高約50mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：-moino-

デフォルメデザイン：-moino-

(C)カラー

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。