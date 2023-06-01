夏頃のグラビア卒業を表明した人気グラドル・天木じゅんが豊満ボディを活かして体当たりチャレンジ。セクシーすぎるゾンビ姿に視聴者やファンから「えっぐ」「可愛いな」といった声が寄せられた。

【映像】天木じゅんのセクシーすぎるゾンビ姿

5日25日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今年1月に放送された「ゾンビ化したしずる・純を人間に戻す企画」を受け、今回は新たな逸材ゾンビを発掘すべく「JUNゾンビ世界一決定戦」を開催。次長課長・河本準一や瓜田純士、天木じゅんらがエントリーした。

川北が連れてきた天木ゾンビは、3月30日、自身のInstagramで「天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と“グラビア卒業”を宣言しており、身長149cm、バスト95、ウエスト59、ヒップ93という圧巻のスタイルを目にする機会は今後ますます貴重に。今回は素顔が見えないほどのゾンビメイクに豊満ボディあらわなミニT&ミニスカート姿で現れ、川北仕込みの「まーちゃんごめんね」も披露。ゾンビらしさと速さを競う「徒競走」「走り高跳び」などの競技に挑んだ。

天木は首につながれた鎖を取られそうになるたびに「ああーん」とセクシーに悶え、川北は時間稼ぎにわざとモタモタ。天木が「ああああ〜うううう」と敏感に反応すると、くっきー！は「いいゾンビだな」とポツリ。

徒競走では瓜田ゾンビの妨害をかいくぐり3位にランクインした天木。よたよたと歩く姿に「それゾンビか？」とツッコミが上がった。走り高跳びは小刻みにジャンプし、胸を揺らした後に棒に倒れ込みノーカウントになるも、「跳ぶより価値があった」と現場で称賛の声が上がった。

天木はセクシーに番組を盛り上げ、視聴者やファンからも「えっぐ」「可愛いな」「でかいなぁ」といったコメントが寄せられた。