『news zero』阿部慎之助容疑者逮捕を速報 巨人球団社長のコメント伝える「全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します」 明日以降は橋上コーチが代行
警視庁が25日、暴行の疑いでプロ野球・読売ジャイアンツの監督阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕したとのニュースが、同日夜に伝えられた。日本テレビ系報道番組『news zero』（月〜木 後11：00／金 後11：59〜）でもこの一報を取り上げ、番組終盤、読売ジャイアンツの球団社長のコメントを発表した。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者
番組終盤、司会の藤井貴彦アナウンサーが「プロ野球、巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕されたニュースで、巨人軍が先ほどコメントを発表しました」と明かし、東京・渋谷警察署と中継をつないだ。中継先の岩崎記者は「渋谷警察署前には先ほどから報道陣の数増えていまして、多くの報道陣が集まっています」と現状を報告。
そして、「先ほど巨人軍は国松徹球団社長のコメントを発表しました」とし、「国松社長は暴力は許されないことで、極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪しますとした上で、阿部慎之助監督の進退を含め処分を検討すること、そして、明日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチを監督代行を務めることを発表しました」と伝えた。
番組の最後に藤井アナは「プロ野球巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕されたというニュースをお伝えしてまいりました」とまとめ、「今日もご覧いただきありがとうございました。おやすみになる方はおやすみなさい」と結んだ。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者
番組終盤、司会の藤井貴彦アナウンサーが「プロ野球、巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕されたニュースで、巨人軍が先ほどコメントを発表しました」と明かし、東京・渋谷警察署と中継をつないだ。中継先の岩崎記者は「渋谷警察署前には先ほどから報道陣の数増えていまして、多くの報道陣が集まっています」と現状を報告。
番組の最後に藤井アナは「プロ野球巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕されたというニュースをお伝えしてまいりました」とまとめ、「今日もご覧いただきありがとうございました。おやすみになる方はおやすみなさい」と結んだ。