『news zero』阿部慎之助容疑者逮捕を速報 巨人球団社長のコメント伝える「全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します」 明日以降は橋上コーチが代行

『news zero』阿部慎之助容疑者逮捕を速報 巨人球団社長のコメント伝える「全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します」 明日以降は橋上コーチが代行