日経225先物：26日0時＝140円高、6万5420円
26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比140円高の6万5420円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては261.81円高。出来高は4063枚となっている。
TOPIX先物期近は3942ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65420 +140 4063
日経225mini 65425 +140 69172
TOPIX先物 3942 +0.5 5960
JPX日経400先物 35785 +5 168
グロース指数先物 836 -2 199
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3942ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65420 +140 4063
日経225mini 65425 +140 69172
TOPIX先物 3942 +0.5 5960
JPX日経400先物 35785 +5 168
グロース指数先物 836 -2 199
東証REIT指数先物 売買不成立
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