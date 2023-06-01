　26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比140円高の6万5420円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては261.81円高。出来高は4063枚となっている。

　TOPIX先物期近は3942ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.57ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65420　　　　　+140　　　　4063
日経225mini 　　　　　　 65425　　　　　+140　　　 69172
TOPIX先物 　　　　　　　　3942　　　　　+0.5　　　　5960
JPX日経400先物　　　　　 35785　　　　　　+5　　　　 168
グロース指数先物　　　　　 836　　　　　　-2　　　　 199
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース