巨人軍の阿部慎之助監督の逮捕を受け、巨人軍は国松徹球団社長のコメントを発表しました。

国松社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します」とした上で、阿部慎之助監督の進退を含め処分を検討すること、26日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることを発表しました。

暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕されたのは、巨人の阿部慎之助監督です。

捜査関係者によりますと、阿部容疑者は25日午後7時すぎ、渋谷区の自宅で、18歳の長女を、胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。

児童相談所に阿部容疑者の家族から「父親から暴行を受けた」と相談があり、児童相談所からの通告を受けた警視庁が自宅に向かい、逮捕したということです。

当時自宅には、阿部容疑者のほかに妻と18歳と15歳の娘がいて、姉妹が言い争いをしていることを注意した際に、娘が言い返したことに腹を立て暴行を加えたとみられています。

調べに対し、阿部容疑者は「姉妹でケンカしているところを静かにしろと言ったら、娘が言い返してカッとなった」などと供述し、容疑を認めているということです。

警視庁が詳しい経緯を調べています。