巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたニュースは、地上波各局の同日夜のニュースでも速報された。

TBS系「news23」（午後11時）では、藤森祥平アナが冒頭「速報からお伝えします。プロ野球巨人の監督、阿部慎之助容疑者が、今日午後8時前、18歳の自分の娘に対する暴行の疑いで、警視庁に現行犯逮捕されたことがわかりました」と緊迫した口調で伝えた。

児童相談所から110番通報があったことや、娘にけがはないこと、阿部容疑者が容疑を認めており、酒に酔っていた可能性があることなどを説明。プロフィルも紹介され、街角でのファンの驚きの声も伝えた。

メインキャスターの小川彩佳は「はい…驚きました」と第一声。阿部容疑者の身柄がある渋谷署の前からの中継につないだ。小川は記者に対して、「今回通報が児童相談所からあった、という情報もありますけど、この経緯というのは新しい情報はありますか」と質問。記者は「これまで児童相談所にどのような通報があったのか、また、これまでそもそも相談歴があったのか、ということも捜査が続いているということです」と最新情報を伝えた。

小川は「巨人の阿部慎之助監督の逮捕ということですけど…」と神妙な表情。藤森アナも「この一報、衝撃が走っていますね」と応じると、小川は「けがはしていないということですが、娘さんの心の状態ですとか、大変心配ですね」と気遣った。

阿部容疑者は、東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして現行犯逮捕された。姉妹同士のけんかを止めようとして、仲裁した際に暴行してしまったようで、容疑を認めているという。

プロ野球は交流戦の開幕を翌日に控えていた。巨人は本拠地東京ドームにソフトバンクを迎えて戦う予定。監督の逮捕を受けて、26日の試合は橋上秀樹コーチ（60）が監督代行として指揮を執る。ナインにも通達済みだという。