巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたニュースは、地上波各局の同日夜のニュースでも速報された。

日本テレビ系「news zero」（午後11時）でもトップニュースで報道。メインキャスターの藤井貴彦とキャスターの櫻井翔があいさつすると、藤井が「まずは速報です。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が、東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女に暴行を加えたとして、現行犯逮捕されたことがわかりました」と伝えた。

さらに「捜査関係者によりますと、阿部容疑者は今日午後7時すぎ、18歳の長女をつかんで、押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています」と続けた。さらに「姉妹が言い争いをしていることを注意した際に、娘が言い返したことに腹を立て、暴行を加えたとみられています」と話し、容疑を認めていることも伝えた。

番組中盤では、阿部容疑者がいる渋谷署の前に報道陣が集まっている様子なども中継した。

阿部容疑者は、東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして現行犯逮捕された。姉妹同士のけんかを止めようとして、仲裁した際に暴行してしまったようで、容疑を認めているという。児童相談所からの通報で発覚した。

プロ野球は交流戦の開幕を翌日に控えていた。巨人は本拠地東京ドームにソフトバンクを迎えて戦う予定。監督の逮捕を受けて、26日の試合は橋上秀樹コーチ（60）が監督代行として指揮を執る。ナインにも通達済みだという。