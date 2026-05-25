阿部慎之助監督逮捕の巨人は明日から交流戦　ソフトバンク3連戦どう戦う

巨人軍の現役監督であり、WBCでは侍ジャパンの一員として世界一に輝いた事もある阿部慎之助容疑者が逮捕され、球界に激震が走っている。

阿部容疑者は2000年にドラフト1位で巨人に入団。強打の正捕手としてチームを支え、侍ジャパンの一員・日本代表として、決勝で韓国を破り世界一となったワールドベースボールクラシックの2009年大会にも出場した。

阿部容疑者は25日、東京・渋谷区にある自宅で、同居する10代の娘に押し倒すなどの暴行を加えた疑いで、午後8時前に現行犯逮捕された。

児童相談所から「父親から暴行を受けた」という内容の通報が入ったことから事態が発覚したという。娘にけがはないということだ。

阿部容疑者は警視庁の調べに対し、容疑を認めているという。

2024年シーズンからは一軍監督に就任。1年目にしてチームを4年ぶりのセ・リーグ優勝に導くなど、その手腕は高く評価されていた。

今シーズンは46試合終了時点で24勝22敗の貯金2、阪神とヤクルトに次ぐ3位につけて、明日からはセ・パ交流戦がスタートするというタイミングでの逮捕だった。

巨人は明日から本拠地東京ドームにソフトバンクを迎える三連戦。初戦では則本昴大投手が先発すると発表されている。

巨人軍の公式サイトは25日午後11時半現在、「アクセスが集中しているため、 ページを表示できません」との表示が出ていて逮捕を受けたコメントは確認できていない。

監督が現行犯逮捕されるという未曾有の事態で、チームはどう交流戦を乗り切るのか、注目される。