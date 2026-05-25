阿部慎之助容疑者に逮捕報道 巨人サイトにアクセス集中で閲覧できず
警視庁が25日、暴行の疑いでプロ野球巨人の監督阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕したとのニュースが、同日夜に伝えられた。シーズン中の監督逮捕に、SNS上でもさまざまな反響が寄せられ、巨人の公式サイトはアクセス集中のため、閲覧できない状況になっている。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者
逮捕容疑は東京都内で娘（18）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。
阿部容疑者は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者
逮捕容疑は東京都内で娘（18）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。