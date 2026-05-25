TAGRIGHTが7月15日にリリースするデビューシングルのタイトルが、「ZERO」に決定した。あわせて、新たなビジュアルを公開した。

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同楽曲は、疾走感あふれるロックサウンドと感情を揺さぶるエモーショナルでメロディアスな1曲。プレデビュー期間を経て、まだ見ぬ未来へ向かい夢を掴むために走り出す7人の想いを詰め込んだ楽曲だ。

同デビューシングルのCDは、初回盤と通常盤の3形態で発売となる。初回限定盤Aは、32Pのフォトブックレット、初回限定盤BにはTAGRIGHT初のオリジナルバラエティ番組とオフショット映像を収録。ここでしか見ることができない表情、TAGRIGHTの素顔に触れられる内容になっている。また、カップリングには、「BINGO」、「Bright」が収録される。

加えて、リリース当日の7月15日にラゾーナ川崎プラザにてミニライブ＆特典会を開催する。さらに7月18日に大阪、7月19日、20日に東京で第2弾の特典会を開催する。

（文=リアルサウンド編集部）