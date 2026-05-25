BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!! 90分セ・パ交流戦直前スペシャル」（後9・00）が25日に生放送され、この日行われた「日本生命セ・パ交流戦」開幕前記者会見に出席したヤクルトの山野太一投手（27）、巨人の田和廉投手（23）、DeNAの松尾汐恩捕手（21）、ソフトバンクの木村光投手（25）、オリックスの寺西成騎投手（23）、西武の渡部聖弥内野手（23）がVTR出演。交流戦で“交流したい人”の質問に回答した。

番組では“交流したいと思う人”を各リーグで1人ずつ発表。パ・リーグの木村光、寺西、渡部聖は声をそろえて「池山監督です」とヤクルト・池山隆寛監督の名前を挙げた。

木村光は「試合中よく笑っている。優しい監督なのではないかと思いまして」と印象を口に。これを聞いた山野は「僕だけかもしれないんですけど、池山監督とあいさつする時に“おはようございます”って（敬礼をする）」と明かした。他の選手から笑いが起きる中、「池山監督がいつも僕にこうやって（敬礼して）おはようって言ってくれるんで、僕も（敬礼する）」と話し、番組MCのフリーアナウンサー・上田まりえを驚かせた。

寺西も、池山監督の試合中の明るい表情が印象に残っているそうで「僕らが負けたら相手ベンチがそうなるんであんまり見たくはないけど、他の相手に勝っていただいて見れればなあと思います」とぶっちゃけ。

渡部聖は「凄く明るい方っていうのがテレビ見てて伝わってきて、試合の時に点が入ったら選手以上に喜ばれていたりとか、熱い方だし、選手目線というのが伝わってきて、距離が近い監督っていうのも新しい」と話した。

パの3人はヤクルトの人気マスコット・つば九郎にも興味津々で、木村光は「（会ったら）今日の夜ご飯何ですか？って聞きたい」と明かして笑いを誘っていた。