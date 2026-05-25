俳優の賀来賢人（36）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。作品の打ち合わせにリモート出演した際のエピソードが明かされ、スタジオの笑いを誘った。

賀来は昨年4月に映像制作会社「SIGNAL181」を設立したことを発表。自らが原案、主演したNetflixシリーズ「忍びの家 HOUSE OF NINJAS」で脚本、監督を務めたデイヴ・ボイル氏と共同で設立。「忍びの家」は世界的な大ヒットを記録した。今年2月にはハリウッドの大手マネジメント会社「Artists First（アーティスツ・ファースト）」と日本人俳優として初めて契約を結ぶなど、活躍の場を広げている。

番組には、ビジネスパートナーのボイル氏からの情報が寄せられ、「賀来さんのイメージは普段はおちゃめだと思いますが、プロデューサーモードの時は強い印象」であることが明かされた。

CM撮影だった賀来がリモート参加した作品の打ち合わせで、「会議でもめていたら、賀来さんがリモートですごい迫力で強めの意見を言って」いたことも伝えられた。

ボイル氏は「かっこいいなと思いました」と、その姿を称賛したものの、「ただ、その時の格好がCM撮影用のカーネル・サンダースの格好だったのでとてもおもしろかった」と賀来が「ケンタッキーフライドチキン」のCM撮影中だったことが明かされると、スタジオは笑いに包まれた。

情報を紹介していた「くりぃむしちゅー」の上田晋也も、「よくあの格好で強めの意見言えたね」と笑いながら、称えていた。