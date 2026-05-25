ジュウリョクピエロでオークスを制し、ＪＲＡ所属の女性騎手で初のＧ１制覇となった今村聖奈騎手が５月２５日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「サントリー オールフリー ｐｒｅｓｅｎｔｓ 藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」に出演した。

生ラジオ初出演という今村は、日本中が沸いた自身のクラシック制覇について「本当に想像している以上の方々が応援してくれて、本当に幸せ者だなと思います。忘れな草賞を勝たせてもらって、たくさんの方々に注目してもらって、適度な緊張感で不思議な感じがしていました」と振り返った。

番組ではレースを見ながら解説。スタートについては「ゲートの中で馬が鳴いていました」とパートナーの様子を思い起こす。道中は「レーンさんのラフターラインズが、大外枠の影響もあって思っていた以上にゲートをポンと出て、斜め前にいたので、すごくいい目標だったし、ルメールさんも豊さんも近くにいらっしゃったので、結構ペースがゆっくりで、みんな押さえている格好を後ろからも感じていました」と冷静に騎乗していた。

リズム良く走るきっかけとなったのは、リアライズルミナスがポジションを上げていった場面。「ちょっとスローペースと思っていたところで、津村さんがスーッと行ってくださって。そこでピエちゃんは少し乗りやすさが出たかなと。ここからリズム良く、いつでも手応え良く、離したら行ってくれそうな感じだったので。直線は長いし『我慢、我慢』と馬に言い聞かせながら、人間も落ちついて乗れていたのかなと思います」と分析していた。

クラシックディスタンスについて「２４００メートルのぶっつけ本番にあたって、急に何かをしようと思ってもできないので。ひとつひとつ、やることを自分の中で決めていました。最初のコーナーに行くまでには最後方になるべくならないこととか。向こう正面に行くときには２列目に入っておきたいとか。直線に向いたときも、勝手に外に行こうとしたのですけど、いったんなだめて、４のハロン棒を過ぎてからしか追わないと、自分のなかで絶対に決めていました。直線は長いので」と腹をくくった騎乗だった。

レース後には先輩騎手が続々と祝福。「祝福してくださった同じレースに乗っていた方々が、Ｇ１をたくさん勝たれているジョッキーばかりで『よかったな、よかったな』『Ｇ１ジョッキーの仲間入りだ』と言ってくださって。本当にこれでちゃんとジョッキーになっだなと」と感謝していた。ＪＲＡのジョッキーカメラ映像は２００万回を超え、ファンの注目を集めている。

ウィニングランのエピソードも披露。「ウィニングランが長くなってしまって、最終レースが遅れて申し訳なかったのですけど。ウィニングランをしようとしたときも、『違う違う』と言っているのですけど、暴走しそうで、ラチに突っ込みそうになったり、怪しかったので。１頭になって馬もテンパっていた部分もあって、カッコ良くウイニングランをしたかったのにダサくなってしまうなと…」とファンの祝福を受けながらも、思い通りに行かない場面があったことも明かした。

馬名のジュウリョクピエロは、伊坂幸太郎さんの小説『重力ピエロ』に由来する。近藤健介オーナーが個人馬主として、ＪＲＡで最初に登録したのは２０２５年初頭でアサガクル（現在は佐賀競馬に所属）。辻村深月さんの小説と同名で、所有馬は２頭とも文学作品を連想させる馬名となっている。