日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が、25日放送のNHK「日本サッカー協会会長 情熱授業 FIFAワールドカップ 教えて！宮本先生」（後10・00）に出演し、“バットマン”誕生秘話を明かした。

宮本会長が先生役となり、生徒役のタレントらにW杯の魅力や日本代表についての特別授業を行う2回特番の前編。会長自身、02、06年と2度のW杯に出場している。

印象的だったのが、鼻骨を骨折しながら、フェースガードを着用して試合に臨んだこと。黒いマスクのように見えることから、“バットマン”の異名を取った。

番組では、代表チームの活動を支えるサポートスタッフを紹介。用具を取り仕切るキットマネジャーの山根威信さんも取り上げられた。

宮本会長は「山根さんは、自分が代表チームの時にも一緒にやっていた」と説明。「2002年のフェースガードをする時に、最初白っぽい色だったんですね。それを、黒い方が強く見えるんじゃないかということで、試合前のロッカーで黒く塗り始めたんです」と、裏話を披露した。

しかし、試合直前の出来事で、宮本会長も試合の準備をする時間に。「アップに行かないといけなかったので、時間が足りなくなったので、“あと山根さん、お願いします”って、山根さんが最後まで塗ってくれた」。意外な事実に、俳優の鈴木浩介は「レアな情報！」と興奮していた。

宮本会長は当時のフェースガードをスタジオに持参し、披露した。間近で見た「土佐兄弟」有輝は「結構、思っているより手塗りです」と笑わせた。

フェースガードは、接触などによる衝撃があっても、鼻にダメージが及ばないようにする保護器具。宮本会長は「ボールを見ないといけないと思って、下を向くと、周りが見えなくなるので、凄くやりづらかった」と振り返っていた。