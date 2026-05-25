FUNKY MONKEY BΛBY’Sが、3曲入りシングル『夏子』（読み：なつこ）を8月5日にリリースする。

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同情報は、5月24日に昭和女子大学人見記念講堂で開催された、デビュー20周年全国ツアー『20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～』ファイナル公演のラストMCにて公開された。

同公演では、本編20曲、アンコール3曲の全23曲を披露。デビュー曲から最新曲まで余すことなく20周年の歴史を詰め込んだライブで、ファイナル公演含めた全公演ソールドアウトで終幕した。なおライブの模様は後日U-NEXTでの独占配信される予定だ。詳細は後日となる。

20周年を彩る3つの情報解禁として、同シングルのリリースのほか、表題曲「夏子」はダイビングアニメ『ぐらんぶる』Season 3のオープニング主題歌に決定したこと、さらにワンマンライブ『WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-』を12月5日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催することを発表した。

「夏子」は『ぐらんぶる』Season 3のために書き下ろされた新曲で、トロピカルなサウンドと等身大で真っ直ぐな、いつかの夏を思い出すような青春の一幕を感じる楽曲。会場ではファンキー加藤が楽曲の一部を鼻歌で披露した。

また、『WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S～』シリーズは、前身 FUNKY MONKEY BABYS時代に不定期開催されていたワンマンライブの令和版。2008年の日比谷野音をはじめ、大阪城ホール、横浜スタジアム、京セラドームなど全国各地を巡り2013年に解散ライブとなる東京ドームで幕を閉じた『おまえ達との道』の流れを汲む、ヒストリーライブと言える。

なお、ワンマンライブ『WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-』のチケットは6月1日18時までFUNKY MONKEY BΛBY’S FC会員限定で『夏子』早期予約特典最速先行（抽選制）が受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）