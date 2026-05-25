SKRYUが、ワーナーミュージックからメジャーデビュー後初となるフルアルバム『ザ・ライト』を8月5日にリリースする。

（関連：【画像あり】SKRYUオリジナルお面）

本作は、初回限定盤、通常盤のほか、SKRYU 超SUPER Fan Club加入者のみ購入できるスペシャルグッズの付いた初回限定盤、通常盤の全4形態のリリースとなる。

初回限定盤には、CDのほか今作のために撮り下ろしたSKRYUらしさ全開のBlu-rayオリジナル映像が収録予定。超SUPER Fan Club初回限定盤にはクリアバッグや“ハダカード”も付属する。

また、SKRYU 超SUPER Fan Club盤の購入者対象で、リリース当日に開催される“超スペシャルでラグジュアリー”なイベントへの抽選招待も予定している。 さらに、6月30日までにCDをECサイトや店舗で予約すると、早期予約特典として“SKRYUオリジナルお面”が配布されることも決定。そのほか、店舗別の特典内容も発表され、SKRYU誕生の地 愛媛県と、植田敬助誕生の地 島根県の対象店舗ではさらにスペシャルな特典も予定されている。特典の画像や対象店舗等の詳細は追って発表となる。

くわえて、今後リリースイベントなども予定しているとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）